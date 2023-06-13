　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

端午節有機培養土5倍大放送　每人最多可換100包

▲台南市環保局將於6月16日於25個清潔隊及六甲區2個里，同步舉辦「端午5倍換、有機培養土大放送」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局將於6月16日於25個清潔隊及六甲區2個里，同步舉辦「端午5倍換、有機培養土大放送」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大受市民歡迎的黑金大放送活動又來了！台南市環保局將於6月16日於25個清潔隊及六甲區2個里，同步舉辦「端午5倍換、有機培養土大放送」，持一定數量之報章雜誌、廢玻璃瓶等指定資源回收物，原本換2公斤環保局自製之廚餘培養土，當天一律5倍換，每人最多可換100包，喜愛蒔花弄草的民眾可別錯過了。

市長黃偉哲表示，端午佳節即將到來，環保局推出5倍黑金大放送，做好垃圾分類不但可以減輕焚化爐的負擔，收集資源回收物還能兌換有機培養土，種花養草，美化環境，栽植作物，收成頭好壯壯，一舉數得。

▲台南市環保局將於6月16日於25個清潔隊及六甲區2個里，同步舉辦「端午5倍換、有機培養土大放送」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長許仁澤表示，歷次辦理大型黑金大放送活動，總會吸引廣大民眾支持。當日民眾只要在活動結束前抵達皆可參加，若現場培養土不足或當日無法全數載回，都可持兌換券於清潔隊指定時間前往領取，前往時，要記得先去電確認。參與兌換活動時，玻璃瓶記得要分色打包哦。詳細兌換時間、地點、指定回收物資訊，請參考網站資料(https://reurl.cc/Ovpjxy)。

另外，環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟餘製成的品牌肥料「尚好肥」，散裝品也持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤1,500元，依此類推。市民、農民若有大量需求，歡迎選購，憑環保局收據正本，可於上班時間自行到城西廚餘高速發酵廠(臺南市安南區城西里城西街三段1105巷121弄150號)載運。(購買散裝尚好肥登記處 https://reurl.cc/NRod5p)

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／已婚長官「傳露點照」給下屬　外交部要查
快訊／飛兒樂團鬧翻　Faye遭起訴
阿公性侵5歲小孫女！　趁阿嬤買菜下手
大咖韓女星酒駕出車禍！　醉到睡在駕駛座
彫博愛女亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　判決出爐
快訊／陳綺貞溫情喊話舊愛鍾成虎　求好聚好散
快訊／金塊封王！　苦等47年隊史首冠
蔡阿嘎謝罪後首PO新片點閱曝光！　低成本恥爆：回歸初心
今天最後一天！　5億高中生案不能再申請證據調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

台南麻豆三合院震垮　黃偉哲立即關懷啟動修復工作

端午節有機培養土5倍大放送　每人最多可換100包

基北北桃1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退迄明年6月

桃園推動智慧農業轉型　張善政：紓解缺工+降低生產成本

快訊／桃園台61草漯段傳「電線被偷」路燈全滅　台電緊急派人到場

板橋音樂公園親子同遊好去　豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北

引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏

見證台泰高等教育交流　湯蕙禎：台灣高等教育國際化

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打　東京世界盃門票7搶2

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

台南麻豆三合院震垮　黃偉哲立即關懷啟動修復工作

端午節有機培養土5倍大放送　每人最多可換100包

基北北桃1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退迄明年6月

桃園推動智慧農業轉型　張善政：紓解缺工+降低生產成本

快訊／桃園台61草漯段傳「電線被偷」路燈全滅　台電緊急派人到場

板橋音樂公園親子同遊好去　豔夏繽紛大花紫薇現蹤新北

引進農漁會資金發展市政建設　侯友宜：活絡地方金融創造三贏

見證台泰高等教育交流　湯蕙禎：台灣高等教育國際化

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打　東京世界盃門票7搶2

性平三法重點　鄭文燦：性騷擾樣態明確、第三方申訴處理機制

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

造鎮新案供給逾2500戶　高雄新市鎮房價站上3字頭

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

林之晨球場砸水瓶　蔡明忠：「會有懲處」捐款發展基層籃球

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

買了「哈利波特」家快被煩死　屋主：粉絲整天站外面還cosplay

狠男嗑杜比亞蟑螂煎蛋　形容口感：像蝦子帶殼

地方熱門新聞

台61草漯段路燈全滅　台電派人到場

彰化標售二戰未釐清土地　最低105元

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

放水陸帆船客到澎湖　副所長遭調職

首屆U15亞洲盃女子壘球錦標賽6／13埔里開打

工程進度超前　桃園、八德兩區恢復供水

台南寧靜專案從安平啟動

腎病翁多喝魚腥草茶想消火氣血鉀濃度反飆破正常值

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

路中飄一台電冰箱　強雨灌高雄明孝里

端午節有機培養土5倍大放送

林豐裕對幼兒園案件進展堅決澄清

企業捐贈光纖式喉頭鏡9組及相關配件

更多熱門

相關新聞

威力彩明飆5.2億！「熱門7碼」曝光　最夯15年開出276次

威力彩明飆5.2億！「熱門7碼」曝光　最夯15年開出276次

威力彩明（12）日頭獎上看5.2億，士林夜市知名飛來發彩券行業者黃偉祺今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時分享「端午節時事牌」7碼最夯，有兩碼這15年已開出超過270次。

一串肉粽要人命！端午節帶豬肉製品返台　累犯罰100萬

一串肉粽要人命！端午節帶豬肉製品返台　累犯罰100萬

嘉義和興社區綁粽萬顆　送社區長者弱勢戶　

嘉義和興社區綁粽萬顆　送社區長者弱勢戶　

陸「社恐」程式設計師離職回家賣羊糞 10斤就包運費月賺430萬元

陸「社恐」程式設計師離職回家賣羊糞 10斤就包運費月賺430萬元

高雄神秘善人又出手！砸7萬買粽子送弱勢童

高雄神秘善人又出手！砸7萬買粽子送弱勢童

關鍵字：

端午節有機培養土大放送

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面