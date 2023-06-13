端午節有機培養土5倍大放送　每人最多可換100包

▲台南市環保局將於6月16日於25個清潔隊及六甲區2個里，同步舉辦「端午5倍換、有機培養土大放送」，（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大受市民歡迎的黑金大放送活動又來了！台南市環保局將於6月16日於25個清潔隊及六甲區2個里，同步舉辦「端午5倍換、有機培養土大放送」，持一定數量之報章雜誌、廢玻璃瓶等指定資源回收物，原本換2公斤環保局自製之廚餘培養土，當天一律5倍換，每人最多可換100包，喜愛蒔花弄草的民眾可別錯過了。

市長黃偉哲表示，端午佳節即將到來，環保局推出5倍黑金大放送，做好垃圾分類不但可以減輕焚化爐的負擔，收集資源回收物還能兌換有機培養土，種花養草，美化環境，栽植作物，收成頭好壯壯，一舉數得。

環保局長許仁澤表示，歷次辦理大型黑金大放送活動，總會吸引廣大民眾支持。當日民眾只要在活動結束前抵達皆可參加，若現場培養土不足或當日無法全數載回，都可持兌換券於清潔隊指定時間前往領取，前往時，要記得先去電確認。參與兌換活動時，玻璃瓶記得要分色打包哦。詳細兌換時間、地點、指定回收物資訊，請參考網站資料(https://reurl.cc/Ovpjxy)。

另外，環保局城西廚餘高速發酵廠以生、熟餘製成的品牌肥料「尚好肥」，散裝品也持續以低於一般肥料市價5折銷售，銷售基本單位為500公斤1,500元，依此類推。市民、農民若有大量需求，歡迎選購，憑環保局收據正本，可於上班時間自行到城西廚餘高速發酵廠(臺南市安南區城西里城西街三段1105巷121弄150號)載運。(購買散裝尚好肥登記處 https://reurl.cc/NRod5p)