5億高中生是「愛笑的學霸」！畢業前夕墜亡　同學錯愕不捨：永別了

▲5億高中生今獲頒畢業證書，同學也寫下祝福卡片，希望他能一路好走。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中5億高中生墜樓案件至今仍撲朔迷離，檢警目前仍持續在偵辦當中。死者賴男在畢業前夕發生此事，讓學校師生悲慟不已，而校方今特地頒發畢業證書，並也轉達了同學的手寫卡片給賴男。透過卡片內容可以發現，同學們對於賴男的印象均是愛笑、成績很好，但如今卻發生此事，青春戛然而止，令人不勝唏噓。

賴男墜樓發生當天，距離他高中畢業典禮僅剩不到1個月，而消息傳出也讓學校師生悲慟不已，今校方也特地頒發畢業典禮給賴男，並由老師連同同學的手寫卡片，親手交給賴母，讓賴母相當感激。





▲5億高中生今獲頒畢業證書及大學錄取紅榜。（圖／民眾提供）

透過卡片可以看到，賴男的人緣看起來相當好，同學們對於他的印象大多都事愛笑、成績很好，甚至有點神祕，也有人說賴男經常在不該笑的時候一直笑，而賴男的回覆總說，自己在「釋放壓力」，也許是成長的經歷，讓他必須以這樣的方式面對大家，而如今卻發生此事，青春戛然而止，也讓同學們錯愕不已。

目前全案仍有諸多疑點，而賴母委任律師許哲維今出面表示，已針對有疑慮之處向檢方聲請證據調查，希望能夠進一步探究，希望能夠盡快釐清，不過檢方尚未做出裁示。