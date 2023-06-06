恐怖！夜闖甜美女室友房「看她熟睡手邊摸」　噁男免囚原因曝

▲北市沈姓男子夜闖女室友房間伸出鹹豬手侵犯。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

管不住自己鹹豬手！北市1名沈姓男子覬覦女室友美貌，平常又相處融洽，竟萌生壞念頭，利用深夜之際偷闖入房內，邊看女室友酣然入夢甜美模樣，並伸手隔著內褲撫摸其下體，女室友嚇壞且不堪受辱報警提告。士林地院依乘機猥褻罪，處1年徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，緩刑期間內應完成3場法治教育課程。

判決指出，2021年5月7日凌晨2時許，沈男進入女室友小愛（化名）房間內，利用小愛處於熟睡之際而不知抗拒機會，隔著內褲撫摸小愛下體，以此方式猥褻得逞，檢方依無故侵入他人住宅罪、乘機猥褻罪將沈男起訴。

沈男犯後均坦承犯行，法官審酌他是智識思慮均屬正常成年人，且與小愛為租屋處室友，彼此間相處融洽，卻為滿足一己私慾，趁小愛熟睡而不知反抗之際下手，顯見其尊重他人法益法治觀念有待加強，所為殊值非難。

合議庭考量雙方達成和解賠償，已見悔意，且小愛也同意法院從輕量刑、緩刑機會，據和解筆錄、銀行匯款回條聯等，併兼衡其犯罪動機、大學畢業，未婚，無子女，現獨居且從事餐飲業，月收入約新台幣3萬餘元，無需扶養任何人，依乘機猥褻罪，處1年徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應緩刑期間內完成3場法治教育課程。

至於無故侵入他人住宅罪屬告訴乃論，雙方已達成和解，小愛也在法院言詞辯論終結前具狀撤回告訴，不另為公訴不受理。