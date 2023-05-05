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北影最佳紀錄片《阿紫》　真實紀錄外籍配偶的悲歌、社會邊緣人的掙扎

文／女子學

2019年發行的紀錄片《阿紫》，講述在距離台北二百多公里遠的雲林，越南新娘「阿紫」為了幫助貧困的原生家庭，決定為了工作嫁來台灣，並在異鄉努力打拚的血淚史。該紀錄片不僅僅只是記錄了外籍配偶的艱辛，更是刻劃底層人民在社會邊緣的掙扎，耗盡畢生積蓄所換得的婚姻，說白了只是在悽慘無比的人生拚一個轉機。

《阿紫》作為導演吳郁瑩的首部紀錄長片，便在台北電影獎大放光彩，氣勢如虹地奪下「最佳剪輯」、「最佳紀錄片」。據吳郁瑩導演採訪中指出，該紀錄片本是為了紀錄鄉下單親爸爸的故事，順便能夠常常回家探望爸媽，卻在田調時發現許多單親家庭的成因，是肇於外籍配偶斷然離家所致，在看似樸實憨厚的地方鄉下，攝下買賣婚姻的現實情況。

▲2019年發行的紀錄片《阿紫》。（圖／《阿紫》劇照，下同）

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「嫁予外國人」是唯一能夠扭轉命運的機會

「娶越南女人非常容易，只要是外國人都可以。」遠在越南的父親說道，在貧困的越南鄉下，未能得到良好受教機會的女孩子，在適婚年齡的唯一出路便是嫁人，而嫁予外國人更是她們一生中唯一能夠扭轉命運的機會。在雲林，年過四十、患有小兒麻痺的阿龍，因擇偶條件不佳的原因，僅能透過婚姻仲介，用錢買一段根本沒有感情的婚姻。

倘若沒有外籍配偶的引入，處於弱勢條件的社會邊緣人便只能孤老終生，在人口外流嚴重的偏鄉，條件允許的年輕人都選擇向外發展，導致此情況只會愈發嚴重。藉由婚姻仲介推薦，存有金錢交易而嫁的外籍配偶，圖的只是遠勝家鄉的工作報酬，且僅能處於被選擇的角色，能否實現自己的理想，全憑那沒有感情基礎的丈夫，自始至終，弱勢者均不存在選擇權。

當婚姻成為了商品，失去的幸福又該從何尋得？

對於阿龍的家庭來說，阿紫是靠金錢所換來的新娘，她的任務是繁衍後代，並成為家中不可或缺的勞動力，將己身之力全數奉獻給夫家；然而，對於阿紫來說，這樁毫無感情基礎的婚姻，只不過是為了錢而做的犧牲。每月寄回家裡的錢，不僅能讓父母住新房、過上好日子，甚至為了不成材的兄弟姊妹身兼多職，稱其「一人養全家」也不為過。

對於用錢觀念上的不合，導致阿紫與婆婆的衝突不斷，自始至終，阿龍的母親均不把阿紫視為親人，而更像是外傭一般的存在，再加上阿紫拚命賺錢的性格，導致她早出晚歸，更使其飽受罵名。對於阿紫的處境，阿紫父親也並非不了解，卻只能安慰自己說「這就是她（阿紫）的命」、「女孩子嫁去國外的目的，就是為了家庭犧牲。」並無力給予女兒任何實質的幫助。

《阿紫》所紀錄的事件只是冰山一角，電影中不見任何一點浪漫，阿紫與阿龍間的互動，有時更像是工作夥伴，離夫妻可是差得遠的。赤裸、真實地記載外籍配偶在台灣的難處，當婚姻成為了用金錢衡量的商品，她們又該從何得到幸福？

延伸閱讀

《徘徊年代》：夢想葬在現實之前的外配困境，立下台灣新住民電影的里程碑

《我的小寶貝：一個越南媽媽的心情故事》用愛去接納共生在這片土地的新住民們

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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