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陌生小孩蹭飯吃！「男友幫剝蝦」她花800元氣炸　一票不挺酸小氣

▲蝦子,蝦料理,剝蝦。（圖／記者黃稜涵攝）

▲有小孩拿碗要一起吃消夜。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃稜涵攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有陌生小孩要求一起吃飯，會答應嗎？一名女網友發文表示，日前和男友去釣蝦場吃消夜，不料菜才剛上桌，就有個陌生小孩拿小碗要一起吃，「小孩是還蠻有禮貌的，吃完有跟我們謝謝，但我不爽的是他爸媽」。貼文曝光後，底下網友戰翻了。

女網友在「匿名公社」上，以「有膽生小孩沒膽承認」為題發文，提到她日前跟男友去釣蝦場吃消夜，卻吃出一肚子氣，因為有個陌生小孩到處亂跑，一看到他們的菜上桌，還搬張椅子坐下、拿小碗說要一起吃。

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原PO表示，當時小孩不但要她幫忙裝炒飯，還要她幫忙剝烤蝦，「我完全不想理他！」怎料男友卻父愛大爆發，幫忙裝飯又剝蝦，「我碎念幾句也不行，罵我他（指小孩）能吃多少？」

後來原PO忍無可忍，便大喊「這是誰家的小孩？」結果不但沒人回應，男友見狀還要她別再問了，說小孩子很可憐。聞言，原PO更不解，「能來釣蝦場的家庭是多可憐？」雖然小孩蠻有禮貌，還跟他們說謝謝，「但我不爽的是他爸媽」，想不到花了800元還吃不爽。

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲一票網友不挺原PO。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，底下卻有一票網友不挺原PO，「一個小孩而已，有夠沒度量的」、「其實沒多少錢，給孩子飽餐一頓又如何」、「你的醋罈子好酸啊！跟一個不認識的孩子吃醋有意思嗎」、「如果我遇到，我也會跟你男友一樣，畢竟小孩子真的是餓到了，才會這樣子開口吧」、「證明你男友是個好人，而你就不好說了」、「這麼小氣」。

也有些網友表示，「要跟男友講，真的不要隨便給陌生小孩吃東西，孩子有什麼過敏沒人知道」、「沒必要給不認識的吃」、「說不定是附近艱苦人家的小孩，自己跑來釣蝦場乞食」。

還有些網友回應，「如果是男朋友花的（錢），男朋友都沒計較了，你就不要計較太多了」、「會不會是你男友的小孩」。原PO則對此表示，「我付錢的」，且小孩也不可能是男友的。

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