學校午餐廚藝大賽　台中市五權國中「八寶良糧粥」奪冠

▲第六屆學校午餐大賽決賽出爐，由五權國中奪冠。（圖／大享食育提供）

記者楊惠琪／台北報導

由大享食育協會主辦「2023第六屆台灣學校午餐大賽」今（23日）在長庚科技大學進行全國總決賽，第二度代表台中市五權國中參賽的營養師廖巾儀與廚師陳祉妘，以麥粒綴香米、桔醬燒魚柳、筍香滷豆腐、青花弄白菇、八寶良糧粥、芭樂與保久乳等菜色，獲得本屆賽事冠軍大獎。評審團指出，冠軍作品使用九種全榖雜糧且搭配得宜，充分符合良糧駕到的主題。摘下后冠的兩人將可獲得獎金10萬元及日本食育見學之旅。

「2023第六屆台灣學校午餐大賽」以雜糧為主題，邀請全國學校午餐從業人員一起打造雜糧食驗室，開發營養午餐主食以外的雜糧餐點。本屆共有來自新北市、新竹縣、台中市等12組隊伍晉級決賽，選用台灣雜糧食材烹調特色營養午餐。評審團包括日本文部科學省初等中等教育局官員、福容大飯店廚藝總監阿基師（鄭衍基）、全家便利商店商品本部副本部長黃正田、食材文化研究家徐仲老師、多位營養學者等人。

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奪下本屆冠軍的五權國中參賽者廖巾儀、陳祉妘說，我們每天為小朋友烹調營養美味的午餐，很高興得獲得評審團的肯定，不枉我們這一路在學校營養午餐上的努力。





▲第六屆學校午餐大賽冠軍作品。（圖／大享食育提供）

來自台南市將軍國中的營養師張婉婷與體衛組長王韻淳，一舉囊括全家便利商便商品化獎、學生評審獎、國際評審獎及發表組優等共4個獎項，創下賽史紀錄。評審黃正田說，將軍國中的作品兼具使用多種雜糧及美味的優點，燕麥虱目魚柳以燕麥取代麵包粉，提高餐點的營養密度。福容大飯店廚藝總監阿基師也對這道虱目魚柳給予高度定，稱讚她們以燕麥取代麵包粉的烹調手法極具創意。

大享食育協會秘書長黃嘉琳指出，本屆參賽選手都能扣合著推動多樣化雜糧的目標，料理出許多有趣的「良糧駕到」午餐菜單，回應了當前氣候變遷與人類福祉的重要課題，期待透過一步一步落實在校園營養午餐，建立孩子們的良好飲食習慣。