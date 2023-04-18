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走走花蓮20條絕美步道！健行住宿抽特斯拉　首周千筆登錄響應

▲「花蓮絕美步道」活動記者會，為4月1日開跑的花蓮絕美步道活動加溫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「花蓮絕美步道」活動記者會，為4月1日開跑的花蓮絕美步道活動加溫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府18日於縣府大禮堂舉辦「花蓮絕美步道」活動記者會，為4月1日開跑的花蓮絕美步道活動加溫，希望透過媒體報導讓更多外縣市遊客至花蓮健行旅遊，縣府同時推廣「永續遊花蓮自由行獎勵方案」，住宿旅遊登錄抽特斯拉，歡迎國內外遊客到花蓮領略自然及人文之美，並有機會可獲得電動汽車及登山用品等好禮。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮今年獲得國際知名旅遊平台Booking.com 評選為2023年「全球最好客城市」亞洲第一、世界第二的排名，縣府過去兩年推動「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「KLS友善Long Stay旅宿認證」，在國際觀光的努力有目共睹。縣府持續在「經濟永續」、「社會永續」、「環境永續」三大面向擴大發展，另外Yahoo奇摩公布的「台灣十大絕美步道」就有三條位於花蓮，其中太魯閣錐麓古道更是奪下冠軍寶座，花蓮的大山大海揚名國際，本次縣府與歐都納合作推出小百岳系列活動，希望藉此讓大家認識大自然的偉大與美好，也同時提倡無痕山林與大自然共好共榮，帶多少東西上山就帶多少下來，落實無痕山林的觀念，讓花蓮的好山好水川流不息永流傳。

徐榛蔚也分享在連假期間走訪花蓮小百岳的經驗，他提到事前策劃很重要，一定要事前做好功課與裝備，可以找了解山林的好山友，而縣府近年來推動環境永續，讓這個地方更符合自然環境，在如何與大自然取得平衡、發掘地方的寶藏，成為我們每次體驗山林的動能。

觀光處處長張志翔表示，「花蓮絕美步道」推廣活動開跑首周，上網登錄的資料已破千筆，民眾響應熱烈。同時，縣府也推出「永續遊花蓮獎勵方案」，分別針對自由行和旅行社推出獎勵措施，旅行社帶團可申請獎勵金，自由行入住合法旅宿並前往指定旅遊點，就有機會抽特斯拉汽車，期盼透過一系列山海景致與多樣化觀光遊程推動，供國內外遊客探索花蓮四季的豐美日常。

▲「花蓮絕美步道」活動記者會，為4月1日開跑的花蓮絕美步道活動加溫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲完登花蓮4座小百岳者，贈送三節登山杖1支；完登全部7座，贈送三節登山杖2支，獎品限量提供。

「花蓮絕美步道推廣活動」，活動期間即日起至11月30日，前往花蓮精選20條步道，持花蓮絕美步道字卡與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成任選5條步道即可獲得運動水壺，完成10條可獲得Goretex防水帽，完成全部20條步道者可獲得雙人休閒折疊椅，各項獎品依登錄完成時間依序限量提供。活動詳情請見活動官網（https://hlbts.tw）或洽詢電話0930-309-672。

花蓮20條絕美步道精選攀爬難度較低的百岳、北區的小百岳及花蓮北中南特色步道，包含合歡東峰（百岳）、石門山（百岳）、太魯閣錐麓古道、大同大禮步道、瓦拉米步道、太魯閣砂卡礑步道、太魯閣燕子口步道、太魯閣布洛灣景觀步道、太魯閣九曲洞步道、太魯閣白楊步道、花蓮市撒固兒步道、吉安鄉楓林步道、壽豐鄉月眉山步道（小百岳）、壽豐鄉鯉魚山步道（小百岳）、池南國家森林遊樂區森林浴步道、大農大富平地森林園區步道、羅山村竹林步道、瑞穗鄉富源步道群、豐濱天空步道以及大石鼻山步道，每條步道風景特色各異，提供民眾多樣健行選擇。

另外縣府與戶外運動品牌歐都納公司合作推出活動二「花蓮縣政府X歐都納森遊花蓮小百岳送登山杖活動」活動期間即日起至12月31日，手持「歐都納玩登小百岳護照」與指定認證點合照，並於歐都納官網上傳，即可參加認證活動。花蓮共有7座小百岳，包含卡拉寶山、立霧山、初音山、鯉魚山、月眉山、八里灣山及萬人山，完登花蓮4座小百岳者，贈送三節登山杖1支；完登全部7座，贈送三節登山杖2支，獎品限量提供，詳細申請方式請見歐都納活動網站(https://reurl.cc/gknoV3)。

今日與會來賓包含花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員笛布斯．顗賚、吳建志、韓林梅、徐子芳、楊華美、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵、太魯閣國家公園管理處林忠杉、歐都納戶外山野勇氣館執行長曹志成、縣府各局處首長，以及花蓮觀光旅宿業者。
 

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