澳洲背包客來台太興奮「隨身瑜珈墊遺留小黃」　警1小內尋獲

▲澳洲籍男子昨晚搭機來台自由行，搭乘小黃到大園某旅館住宿時，想起隨身瑜珈墊忘在車上，大園警方調閱監視畫面找到小黃，將失物送回旅館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

澳洲籍男子昨（7）日晚間搭機來台自由行，從機場搭乘計程車到桃園市大園區某旅館住宿，到房間後卻發現隨身的瑜珈墊忘在計程車上，趕緊請旅館人員幫忙報警協尋，大園警方調閱監視器找到男子搭乘之計程車，經與小黃駕駛聯繫後順利送回其瑜珈墊，澳洲男子直呼台灣警察效率太好了，不到1小時就找回失物，對於員警之熱忱感謝不已。

大園警分局三菓派出所昨晚10時許接獲報案指稱，1名澳洲背包透過旅館員工報案，指稱其隨身瑜珈墊遺落在計程車上，員警獲報趕往旅館關心，澳洲旅客透過翻譯說，他從澳洲獨自來台自由行，晚間搭機抵台後轉乘計程車到旅館住宿，進到房間整理行李時，突然想起隨身攜帶瑜珈墊忘在計程車上，讓他急得不知如何是好，對他來說瑜珈墊非常重要。

大園警方獲悉後調閱旅館周邊監視器，順利查到澳洲旅客搭乘計程車，經與司機聯繫上後，果然在計程車後座找到瑜珈墊，熱心司機隨後開車回到旅館送回瑜珈墊，整個過程還不到1小時；澳洲男子對於大園警方迅速有效率幫忙尋回失物，頻頻表達感謝之意，也盛讚台灣警方熱心與超高效率。