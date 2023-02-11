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超商獨家！世界棒球經典賽「2款聯名口罩」來了　限量開賣各1000盒

▲▼萊爾富開賣世界棒球經典賽聯名口罩。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富將開放預購「第五屆世界棒球經典賽」2款聯名口罩。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

棒球迷快看過來！「第五屆世界棒球經典賽」(World Baseball Classic，WBC)將於3月開打，就有超商推出獨家「2款WBC聯名口罩」，其中還有中華隊限量款，限時7天開放預購，每款全台限量1000盒，趕快買來戴上，為自己喜歡的隊伍加油集氣。

「第五屆世界棒球經典賽」將在3/8起陸續於台中洲際棒球場、日本東京巨蛋、美國亞利桑那州鳳凰城的大通銀行球場以及美國佛羅里達州邁阿密的馬林魚球場登場，其中，台灣A組的預賽時間為3/8至3/12止，參賽隊伍包含台灣、巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴共5隊。

▲▼萊爾富開賣世界棒球經典賽聯名口罩。（圖／萊爾富提供）

▲每款各限量1000盒。

對此，萊爾富攜手曜群生醫，推出獨家「WBC中華隊限量款盒裝」（5入）以及「WBC五款國家隊盒裝」（5入）成人口罩，2/13起至2/19止於萊爾富門市Line群組開放預購(特殊門市除外)，每款全台限量1000盒，售完為止。

▲▼全家匠土司3D造型悠遊卡。（圖／業者提供）

▲全家匠土司3D造型悠遊卡。（圖／全家提供，下同）

全家驚喜找來悠遊卡公司聯手推出超軟Q「匠土司3D造型悠遊卡」，神還原全家匠土司系列的「醇乳香土司」，不僅有縮小版的包裝塑膠袋，就連包裝上頭的字樣、裡面的吐司通通一次還原，且造型立體還有著軟綿觸感，可愛爆表，即日起至2/14止於FamiPort限時、限量開放預購，每人單筆限購2組。

▲▼全家匠土司3D造型悠遊卡。（圖／業者提供）

▲匠土司3D造型悠遊卡從包裝到吐司的軟Q觸感通通神還原。

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