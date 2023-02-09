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2023「dodo桃園國際馬拉松」　即起報名迄2／28額滿為止

▲2023 dodo桃園國際馬拉松

▲體育局長許彥輝表示，2023 dodo桃園國際馬拉松以「臺61線快速道路」高架路段為主賽道。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆「2023 dodo桃園國際馬拉松」賽事，即將於4月15日展開。市府體育局長許彥輝9日表示，本賽事以「臺61線快速道路」高架路段為主賽道，讓參賽跑者們盡情奔跑在高架路面上，沿途可欣賞桃園濱海的白沙岬燈塔、白玉藻礁、草漯沙丘及許厝港濕地等特色景點，透過不同角度，飽覽沿途多元變化的西部海岸線景色。

▲2023 dodo桃園國際馬拉松

▲2023 dodo桃園國際馬拉松　即起報名迄2/28額滿為止。（圖／記者楊淑媛攝）

這場賽事訂於4月15日於桃園新屋海螺文化體驗園區開跑，由市府與渡簬企業共同舉辦，即日起受理報名迄228日額滿為止，賽事規劃有42.195公里的全程馬拉松、21公里的半程馬拉松、10公里的挑戰組以及5公里的休閒組，適合不同族群的跑友參與，值得一提的是，本賽事也邀請台灣腦性麻痺運動協會的跑友一起免費體驗賽事，藉此鼓勵更多腦性麻痺者走出戶外。

▲2023 dodo桃園國際馬拉松

▲2023 dodo桃園國際馬拉松，沿途可欣賞桃園濱海特色景點。（圖／擷取自市府觀旅局網站）

另外全馬總冠軍的跑者可獲得3萬元獎金，半馬總冠軍者可獲得1萬5,000元獎金，籲請跑友們把握最後報名機會，前來挑戰。而活動會場特別擇定於「永安海螺文化體驗園區」，邀請全國跑者們前來體驗桃園特有的海客文化，觀賞海螺館外觀所展現的漁港美學以及客庄印象，此外，跑者完賽後還能至永安漁港盡情享受新鮮平價的在地海鮮。

為鼓勵各界參賽，本賽事特別邀請「桃園璞園領航猿」於本賽季的選秀狀元張鎮衙及球隊最佳人氣王盧峻翔等2位球員擔任代言人，共同站台力挺。另為獎勵完賽跑者，主辦單位於賽後特別準備在地美食海鮮粥，以及提供本賽事聯名特仕款「超秦肉品就是嫩雞」即食雞胸肉，希望大家不但能跑得暢快，完賽後更能吃個痛快，將運動健身與食補養身共同結合。

賽後更提供抽獎活動，備有多項大獎(太平洋自行車、都樂嬰兒推車、桃禧豪華露營一泊四食、dodo機能服飾經典飛行外套等)，值得一提的是，本賽事紀念衫是由主辦單位自行生產的有機服裝，期跑者們穿的舒適，跑出健康。

本賽事開放報名時間自即日起至2月28日額滿為止，休閒組(5K)報名費用為600元、挑戰組(10K)報名費用為800元、半馬組(21K)報名費用為1,000元以及全馬組(42.195K)報名費用為1,200元，依不同組別可獲得各種活動物資(活動紀念衣及贊助商贈品等)，另團體報名除贈送精美迷彩束口後背袋外，同時享有報名優惠，歡迎大家一同感受桃園路跑魅力。

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