達文西手臂「保住括約肌」！　攝護腺癌患術後免受尿失禁苦

▲新北市土城醫院一般級主治醫師劉忠一說明長庚體系達文西手術記錄系統。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院今（9）日發表達文西手術治療突破萬例記者會，「萬例」頭銜由新北市土城醫院一般級主治醫師劉忠一獲得，60多歲攝護腺癌病患接受切除手術一周後順利出院，回診也無尿失禁等後遺症。長庚醫院表示，機器手臂手術是外科醫師重要幫手，目前健保已將17項手術費用納入給付，期待未來能造福更多病患。

攝護腺癌是男性專屬癌症，近年老年人口增加及飲食習慣西化，發生率及死亡率都有逐年成長的趨勢，衛福部統計108年國人十大癌症發生排名第6；109年國人十大死亡癌症排名第5；而攝護腺癌發生率會隨年齡增加。

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劉忠一表示，攝護腺癌除了手術切除外，另有放射線治療與賀爾蒙治療，但對於早期發現的病患，仍會建議將腫瘤切除避免轉移。

然而，攝護腺癌患者若使用傳統手術切，需在腹腔上開10~15公分的傷口，但因為攝護腺在骨盆腔最深處，肉眼難及，手術過程中經常會傷及括約肌，造成術後尿失禁等後遺症。

達文西手術有可旋轉的機械手臂與關節，加上可進行視野放大，可在清除腫瘤過程中避開括約肌，也能精準完成尿道、膀胱重建，讓病患住院時程從2周縮短為1周。

除了開腹手術外，達文西手術與傳統腹腔鏡手術也有差異。基隆長庚外科部部長黃挺碩說明，使用腹腔鏡手術切除，需仰賴掌鏡者的經驗，但因為需醫師全程站著操作，「可能掌鏡1小時就開始晃了」，達文西手術則是使用機台操作機械手臂，主刀醫師就像「埋進病患肚子裡」，也可透過機台將血管放大5~10倍，增加手術安全。

達文西手術費用動輒數十萬，目前僅「根治性前列腺切除術」與「部分腎切除術」納入健保給付。健保署今年12月22日召開全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議，再通過「部分肝臟切除」等17項達文西手術費於3月1日起納入健保，預計每年有930名病患受惠，未來民眾僅需負擔相關醫材費用，一年共可幫民眾省下8400萬元。