台中殯儀館內藏千萬電腦斷層！助相驗屍體　彰基無償捐贈

▲法務部推動科技化，與彰基合作將舊的電腦斷層捐贈出來，在台中殯儀館內成立法醫研究所影像中心，協助法醫相驗。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

殯儀館內竟有千萬元電腦斷層！法務部為推動科技化，日前與台中市府、彰化基督教醫院合作，將彰基舊的電腦斷層設備捐出，設置在台中崇德殯儀館，成立「中區法醫影像中心」，希望能夠對中台灣相驗解剖案件進一步幫助，去年12月設置完成、使用。面對資深法醫高大成質疑「殺雞用牛刀」，法醫研究所則強調，機器是沿用，沒有多花預算。

法務部長蔡清祥日前親自主持「法醫研究所中區法醫影像中心」揭牌儀式。法務部指出，醫學影像是目前醫院臨床常見的檢查方法，這項科技在歐美日澳等先進國家皆已運用在法醫相驗解剖，以提升法醫相驗 解剖的品質，有鑑於國際使用電腦斷層設備(簡稱CT)協助相驗解剖已日趨成熟，我國亦積極趕上國際潮流，更將其列為「科技化法務部」政策的重點項目。

恰逢台中殯儀館內的相驗解剖中心整修，將此處劃分兩處空間，一台電腦斷層就設立在中心門口，其餘2座則在北、南部，未來司法相驗案件在檢察官同意下就可進行掃描、再由專家協助判讀。

但知名法醫高大成則說，不反對增加電腦斷層，但是會變成殺雞用牛刀，並且電腦斷層需要有專業人員，能夠判讀，而且還需要花一大筆錢。高認為，不如把X光機廣設，一台只要百萬就解決，「不要以為CT可以解決任何事情。」

面對質疑，蔡清祥先前表示，國人通常較排斥解剖。這次3台機器也是由外界捐贈沿用，中部是由彰基無償捐贈，法務部沒有多花預算。