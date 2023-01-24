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該和前任聯絡嗎？研究：分手後「這1類型」最易找到另一半結婚

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲分手後仍放不下的人，精神壓力最大。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

分手後，你是刪除對方社群軟體完全不聯繫，還是會選擇藕斷絲連？美國研究發現，情侶分手後可分為4種類型，其中，「默默關心型」的人，最容易在之後找到另一半並步入禮堂。

每個人對於處理分手回憶的情形都有所不同。台大醫院耳鼻喉科醫師孟令晨在「Dr. Problem 安森」分享一則有趣的研究，來自美國的團隊研究了256對分手的情侶，發現可將他們分成4大類型：

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1. 釋懷放下型：留著前任的所有社群帳號，但也不會去特別關注他們的生活，只是兩個最熟悉的陌生人。

2. 默默關心型：留著前任的社群帳號，但還是會去打聽他過得好不好，偶爾在夜深人靜時，看看對方近況。

3. 眼不見為淨型：刪除所有前任的點滴和社群，絕一點的連手機都丟，就是當前任死了。

4. 放不下型：仍跟前任密切聯絡，捨不得斷去一切，有實無名，愛到卡慘死。

研究結果發現，「放不下型」有著最高的心理壓力，甚至一些強迫人格；接著是默默關心型、眼不見為淨型，而釋懷放下型整體生活最正常。

令人驚訝的是，默默關心型是最容易在之後找到另一半，且步入禮堂的類型。孟令晨認為，這或許就是大S和酷龍間的愛情故事。「所以，如果你和平分手，能夠玩得起放得下，那就留著他的聯絡方式吧！但如果你會默默關注著他，那不如刪光所有回憶，還自己一個清淨。」

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