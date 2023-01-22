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初嚐禁果！男女學生漫畫店包廂直接啪起來　地方媽媽論壇嚇壞了

▲▼南韓清州漫畫咖啡店有隔間，疑似男女學生發生性關係。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓清州漫畫咖啡店有隔間，疑似男女學生發生性關係。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

包廂式電影院、漫畫店一直是學生時代男女們探索美好青春的絕佳聖地，不過如此舉動其實讓韓國地方媽媽感到異常驚嚇，忠清北道清州某地方媽媽論壇的會員發文，透露她到當地一間漫畫店時，竟然從包廂聽到男女的呻吟聲，接著目睹穿學校制服的男女走出包廂，她事後向警方檢舉，質疑業者包庇縱容。

根據韓媒《News1》，南韓忠清北道清州市某學生家長2日在地方媽媽論壇上發文，該則發文直到經過4天後仍在社會引起相當大的衝擊，她透露不久前曾和孩子一起去了趟漫畫店，然而她卻親眼目睹穿著學生制服的男女們在窗簾遮蔽的空間內進行性行為，至少3間密閉式包廂有穿著制服的男女出雙入對。

該名女網友憤怒不已，「老闆根本就縱容他們，明知故犯！遇到這種狀況該怎麼做才好呢？」

隔天，女網友於3日向忠州教育廳、忠州市府投訴，要求應與警方合作加強取締。忠州教育廳4日向該間漫畫店致電，要求撤除包廂隔間的窗簾；5日，教育廳與市府關係人士造訪漫畫店時，漫畫店已經撤除包廂窗簾與隔板。

忠州市府關係人士事後向《韓聯社》表示，「已經與當初發文控訴漫畫店的學生家長通過電話，她表示當時並沒有直接親眼目睹性愛場面，而是聽到疑似呻吟的聲音。」

報導指出，其實依照教育環境保護相關法規，教育廳可以在學校直線距離200公尺的範圍內設置教育環境保護區域，禁止設置青少年有害設施，不過上述的漫畫店卻距離學校400公尺以外。

南韓警方表示，已與教育廳、忠州市府協議，未來將針對漫畫店、包廂式咖啡廳、自助式旅館、投幣卡啦OK等場所為加強取締對象，取締協助青少年男女混宿等行為。

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