北投焚化廠人員按下「運轉鈕」　同事當場雙腿遭攪碎！判決出爐

▲王姓男子於北投焚化爐按下廚餘破碎機開啟運轉鈕，導致何姓同事雙腿遭攪碎受傷。（資料圖／記者游宗樺翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市「北投焚化爐」負責廚餘清除鏟裝機操作的王姓人員，未注意何姓同事在廚餘破碎機內進行清洗工作時，突按下廚餘破碎機開啟運轉鈕，導致何男雙腿遭機械攪碎受傷，經送醫搶救雙腳須截肢，王男被依法起訴。法院審理時，雙方因賠償金額差距過大，調解失敗，士林地院審結，依過失傷害致重傷罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

判決指出，王男為某工程行派遣在「北投焚化爐」負責廚餘清除的鏟裝機操作工作人員，今年6月11日晚間，王操作廚餘破碎機運轉時，未仔細查看何姓同事仍在廚餘破碎機內進行清洗工作，貿然按下廚餘破碎機開啟運轉鈕，導致人還在廚餘破碎機內的何男雙腿遭機械攪碎受傷，經送醫治療而受有雙腳截肢重傷害。

王男犯後坦承犯行，並賠償何姓同事10萬元，並有誠意與何男調解，但雙方因賠償金額認知差距過大而未能調解成立。

法官考量王男犯後態度尚佳，無前科，因其過失致何男所受傷勢嚴重，審酌他高中畢業、目前在北投焚化爐負責廚餘清除工作、月收入約4萬1000元、需扶養母親，依過失傷害致重傷罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。