不斷更新／苗栗開票！鍾東錦破5千票暫時領先　徐定禎緊追在後

▲左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

記者劉人豪／苗栗報導

九合一大選今（26）日正式登場，苗栗縣長選舉共有5名候選人，包括遭國民黨開除黨籍的現任議長鍾東錦、國民黨謝福弘、無黨吳盛聖、民進黨徐定禎、時代力量宋國鼎。下午4點投票結束後，正式進入開票作業，《東森新媒體ETtoday》將為您不斷更新即時票數．最終票數以中選會公布為準。

16：31，鍾東錦1萬1759票，徐定禎7254票。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。