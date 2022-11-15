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桃園市新住民協會「識讀台灣民主進程」參訪　體會民主自由可貴

▲桃園市新住民協會「識讀台灣民主進程」參訪，體會民主自由可貴。（圖／新住民協會提供）

▲桃園市新住民協會舉行「識讀台灣民主進程」參訪，體會民主自由可貴。（圖／新住民協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

透過旅遊不僅可以增進情感，還可以認識在地環境和歷史文化。「桃園市新住民協會」邀請100名來自於越南、印尼、泰國、中國、柬埔寨、緬甸等國家的新住民及眷屬，在移民署桃園市服務站主任黃英貴、中華民國商業總會常務理事王權宏等人士陪同，利用假日進行「識讀台灣民主進程」參訪活動，期新住民們體會民主自由的可貴。

▲桃園市新住民協會「識讀台灣民主進程」參訪，體會民主自由可貴。（圖／新住民協會提供）

參加活動的越籍胡姓新住民，來台已14年，目前經營早餐店，她說：平常做生意忙碌，臉書看到這次活動是在假日舉行，趕緊和家人一起來報名，走訪的行程中，景美人權文化園區讓她和孩子(新二代)，對台灣歷史有更多的認識和認同。

▲桃園市新住民協會「識讀台灣民主進程」參訪，體會民主自由可貴。（圖／新住民協會提供）

陸籍的董小姐、越籍的陳小姐以及印尼籍的游小姐和新住民的林姓老公，共同認為，景美人權文化園區是多數旅遊景點，比較不會安排的地方，透過園區的解說，是參訪活動中讓大家印象最深刻的一個有故事行程。

▲桃園市新住民協會「識讀台灣民主進程」參訪，體會民主自由可貴。（圖／新住民協會提供）

移民署桃園站主任黃英貴表示、桃園市新住民協會安排新住民姐妹們，瞭解台灣的歷史與文化是很有意義的活動；協會理事長林桂金14日指出，台灣是一個多元族群的國家，協會利用13日假日，安排參訪萬華剝皮寮歷史街區、士林官邸及景美人權文化園區，希望新住民姐妹們能夠多瞭解台灣的歷史文化及民主化的過程、體會民主自由的得來不易與可貴。

這項活動由桃園市政府社會局、內政部移民署桃園市服務站指導、桃園市新住民協會主辦、中華民國真有情新住民婚姻關懷協會、台灣百年好合婚姻媒合協會、台灣月老婚姻協會及桃園市亞洲婚姻協會等4家協會參與協辦。

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