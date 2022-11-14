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大陸 大陸焦點 特派現場

滬台交流回眸展　普陀之光映兩岸

記者趙禕/上海報導

從2020年底在上海啟動的「滬台交流回眸」圖片巡迴展出，啟動之後深獲好評，吸引很多上海市民和在上海的台灣人觀展，從中了解過去幾十年來台灣和上海交流交往的故事。但是新冠疫情的反覆迫使這項活動中斷了一段時間，而今天終於在疫情緩和之後重新啟動，巡迴展覽來到上海市普陀區，以「普陀之光映兩岸」的主題再次吸引眾人的目光。

▲「滬台交流回眸」圖片巡迴展出普陀區站今天啟動。（圖／記者趙禕攝）

▲「滬台交流回眸」圖片巡迴展出普陀區站今天啟動。（圖／記者趙禕攝）

今天重啟的這項展覽活動依舊分為「市展」和「區展」兩大版塊，從兩岸關係的緣起開始，一步步從人員往來、文化交流、學術共享、藝術相映，到台胞在大陸創業、就業、求學、生活的每一件大事小事點點滴滴介紹過來，讓觀展者從中了解兩岸關係交流交往從破除萬難到水乳交融的每一段過程。而「區展」的部份則重點介紹普陀區在兩岸交流交往中做出的努力，尤其是普陀區和台北市的大安區多年來在經貿、衛生、教育、文體、科技、社區等各領域中交流交往的豐碩成果。

▲▼「滬台交流回眸」圖片展展出現場。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「滬台交流回眸」圖片展展出現場。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「滬台交流回眸」圖片展展出現場。（圖／記者趙禕攝）

本次展覽主辦地的普陀區區委常委魏靜表示，上海市普陀區是全市最早與台北市大安區開展基層交流的區縣之一，這裡的每張照片就像是一塊小拼圖，經過時間的累積和沉澱，拼出了兩區交流交往的大印象。見證了兩區交流融合的美好過往，更是激勵我們啟航未來的不竭動力。普陀區委也將始終尊重關愛造福台灣同胞，繼續致力促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，讓廣大台灣同胞在大陸學習安心、事業順心、生活舒心，讓更多兩位青年成為好朋友好夥伴。

▲上海市普陀區區委常委魏靜。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市普陀區區委常委魏靜。（圖／記者趙禕攝）

本次巡展活動由上海市台辦副主任陽禮華、普陀區委常委魏靜、市台辦交流處處長吳甲春、普陀區台辦主任趙平、曹楊街道辦事處主任殷路群、區文旅局三級調研員馬力、上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼普陀區工委會主委江錫毅、普陀區台聯會會長陳鴻甯等人共同啟動，拉開鎏金台上「普陀之光映兩岸」熠熠生輝的幾個大字。

▲參與活動的嘉賓共同啟動本次展覽。（圖／記者趙禕攝）

▲參與活動的嘉賓共同啟動本次展覽。（圖／記者趙禕攝）

啟動儀式後，參與啟動儀式的嘉賓還一同參觀了圖片展出。普陀區工委會主委江錫毅表示，大家在現場看到滬台民眾同台獻藝、優秀台屬參政議政、市台協普陀工委會公益獻愛心等場景的記錄，將交流與服務精神貫徹到生活的方方面面；期待在這次圖片回顧中，以成果提振信心，以過往感知未來，攜手共創兩岸同胞的美好明天，迎接線下相聚的那一天。

▲普陀區工委會主委江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

▲普陀區工委會主委江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

▲▼與會嘉賓參觀本次展出。（圖／記者趙禕攝）
▲▼與會嘉賓參觀本次展出。（圖／記者趙禕攝）

▲▼與會嘉賓參觀本次展出。（圖／記者趙禕攝）

本次展覽將在普陀區文化館展出兩個月，主辦方歡迎上海市民和在上海的台灣人前往觀展。

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