20家台企參展進博會　展品品類全覆蓋

記者趙禕/上海報導

一年一度在上海舉辦中國國際進口博覽會即將在本月5日登場，今年將有20家來自台灣的企業參展，展品品類包括多種品項，展位遍及會場國家會展中心的全部八個展館。

受到新冠疫情的影響，今年參展進博會的台灣企業只有20家，和去年35家台灣參展廠商相比少了很多，但是總展位面積和去年持平，達到1534平方米；不過今年來自台灣的參展商展出的商品涵蓋面較去年更廣，包含了食品及農產品、汽 車、技術裝備品、消費品、醫療器械、服貿等領域，在國家會展中心按照產品類別劃分的八個展館裡，全部都有台灣展商展出的產品。

▲▼第五屆進博會的展館分布情況。（圖／記者趙禕攝）

今年第五屆進會和往屆一樣，從11月5日到11月10日在上海國家會展中心舉辦，今年前來參展的國家、地區和國際組織達到145個，還有來自127個國家和地區的企業參加企業商業展，包括284家世界500強和行業龍頭，同時《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的成員國都有企業參展；另外還有66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展。六大展區將展出數百項新產品、新技術、新服務，其中有聚焦美好生活的消費品和農產品、和全球領先科技的各類高精尖醫療器械和技術裝備。

▲中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹本屆進傅會的各項籌備工作。（圖／記者趙禕攝）

今年的展會會場還新增了農作物種業專區和人工智能專區、優化能源低碳及環保技術專區、拓展創新孵化專區，將技術裝備、消費品、醫療、汽車等領域的150多家初創企業進行集中展示。本次展會還新設「中國這十年—對外開放成就展」綜合展示區，展示中國對外開放的成就。

▲中國國際進口博覽會城市服務保障領導小組辦公室主任的上海市人民政府副秘書長顧洪輝介紹本屆進博會服務保障情況。（圖／記者趙禕攝）

本屆進傅會的各項籌備工作已經基本就緒，擔任中國國際進口博覽會城市服務保障領導小組辦公室主任的上海市人民政府副秘書長顧洪輝、中國國際進口博覽局副局長孫成海、和擔任中國國際進口博覽會城市服務保障領導小組辦公室常務副主任的上海市商務委主任顧軍，分別介紹了本屆進博會服務保障有關情況、進博會和虹橋論壇籌備情況等。

▲介紹本屆中國國際進口博覽會各項準備工作情況的記者會現場。（圖／記者趙禕攝）

近來大陸各地新冠疫情又有復發趨勢，這次進博會在防疫工作方面加大了力度，規劃了「1個總體方案+22個專項方案+9個應急處置預案+17個技術指引」的防控方案體系，要求全面落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，聚焦「人、物、館」等重點，緊盯入城口、居住地、流動中、展館門、活動點和監測哨等關鍵環節，實施「全程閉環管理、全鏈條可追溯、全員疫苗接種、全量核酸檢測、全部查驗准入、全面環境清消」措施，構築「國境、城市、區域和展區」疫情防控線，要做到「守住邊、穩住面、保住點」，保障進博會順利舉辦。

本屆進博會在交通出行、住宿餐飲、參展便利、觀展服務等方面也都做好了充份的準備。

▲中國國際進口博覽會城市服務保障領導小組辦公室常務副主任、上海市商務委主任顧軍介紹本屆進博會如何透過數位化等科技手段提高參展商和採購商的便利性，做好服務工作。（圖／記者趙禕攝）

當新冠疫情仍在全球反覆爆發，世界各國又面臨經濟發展停滯、通貨膨漲攀升的情況下，中國大陸為什麼依然堅持舉辦中國國際進口博覽會呢？上海社會科學院經濟研究所副研究員、上海市經濟和信息化發展研究中心副主任張曉娣表示，在中國大陸剛剛結束的二十大中，提出要推進高水平的開放，這意味著中國開放的大門將進一步敞開；中國會堅持共贏合作的對外開放的戰略，讓中國的新發展為世界帶來更多新機遇，為全世界人民帶來更多的福祉。「一帶一路」倡議和進博會等舉措都是借助中國自身市場的發展，向世界敞開大門，共同促進世界各國的繁榮和經濟的復蘇。借助進博會的平台，中國政府每年都會出台乾貨滿滿的開放措施，並且形成制度性安排。在全球經濟困難的時期，中國每年堅持如期舉辦進博會，幫助全球範圍內的企業共同戰勝疫情的難關，是為世界經濟注入滿滿的正能量。

▲上海社會科學院經濟研究所副研究員、上海市經濟和信息化發展研究中心副主任張曉娣。（圖／記者趙禕攝）