蔡適應誓言接棒抽籤號次出爐　高喊「3號、3號、基隆尚好」

▲基隆市長候選人蔡適應誓言接棒基隆中籤3號。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應21日上午前往基隆市選舉委員會抽籤號次，由市長林右昌和基隆隊市議員候選人陪同蔡適應，蔡適應抽到3號、支持者大聲喊出「3號、3號、基隆尚好！」、「蔡適應凍蒜！」蔡適應表示，懇請11月26日支持3號蔡適應，接棒基隆、延續光榮。

離開選委會後，蔡適應競選團隊隨即展開全市戰車掃街，蔡適應表示，感謝基隆市民朋友的支持，3號代表基隆尚好，過去有林右昌市長成就基隆的施政高滿意度，3號蔡適應接棒基隆市長是尚好的候選人，懇請各位朋友11月26日支持3號蔡適應。

蔡適應提到，基隆過去八年的城市建設，所有基隆人都看在眼裡，所以林右昌市長才有8成多的滿意度，蔡適應才有公督盟評鑑第1名立委、優秀立委的成績，感謝每位基隆鄉親的支持，基隆人不走回頭路，為了讓基隆延續進步和光榮，他會全力以赴、讓基隆市持續發展。

蔡適應說到，他不只會讓國際郵輪母港再次回到基隆，也要透過市港再生標竿計畫2.0、大基隆歷史場景2.0計畫，基隆捷運的TOD導向開發計畫、基北通勤月票、城際快捷公車、台鐵月票搭乘市公車免費等政見，讓基隆的城市空間和交通建設持續邁進，懇請11月26日支持3號蔡適應，接棒基隆、延續光榮！

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