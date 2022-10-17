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台東捕獲「猛毒魚」國外掀熱議　罕見物種全球僅三地現蹤

▲全世界僅3處出現！台東東河鄉捕獲5隻「卡氏尖頷烏鯊」。（圖／記者華少甫攝）

▲突襲捕食方式（A：張開下顎、B：最大化伸展下顎、C：突然伸出上顎、D：緊閉上下顎）。（圖／農委會水試所提供）

生活中心／綜合報導

近期社群平台推特（Twitter）流傳一張照片，一尾全身黑亮、藍眼、滿口利牙的怪魚呲牙咧嘴狀似準備捕食獵物，罕見模樣吸引近6萬網友送出愛心，熱議這尾怪魚身分，更有人留言說牠長得像漫威電影裡的反派角色「猛毒」。事實上，這尾怪魚是農委會水產試驗所5年前於台東外海捕獲的卡氏尖頷烏鯊。

水試所5年前在台東海域進行例行性魚類相調查時，於東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚，確認為卡氏尖頷烏鯊，目前全世界僅於日本、夏威夷及臺灣發現本種，也是首次在台東發現。水試所表示，卡氏尖頷烏鯊學名Trigonognathus kabeyai，英文名viper shark，屬於烏鯊科（Etmopteridae）小型鯊魚。

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▲▼猛毒2。（圖／索尼提供）

▲卡氏尖頷烏鯊貌似電影角色猛毒。（圖／索尼提供）

▲全世界僅3處出現！台東東河鄉捕獲5隻「卡氏尖頷烏鯊」。（圖／記者華少甫攝）

▲卡氏尖頷烏鯊牙齒構造近照。（圖／農委會水試所提供）

該魚種1986年首次在日本愛知縣被發現，1990年由東京大學的望月賢二及大江文雄教授發表為新屬新種，種名kabeyai是為表彰採集者壁谷裕道船長。台灣曾在東港及南方澳的拖網混獲中發現，台東海域捕獲這5尾樣本，尾叉長介於26.2至32.6公分，其中有1尾存活，低溫包裝帶回水試所以10℃低溫海水飼養，但僅存活1日。

▲全世界僅3處出現！台東東河鄉捕獲5隻「卡氏尖頷烏鯊」。（圖／記者華少甫攝）

▲東部海域新紀錄卡氏尖頷烏鯊。（圖／農委會水試所提供）

卡氏尖頷烏鯊的牙齒與一般鯊魚的利齒完全不同，仔細觀察本種最明顯的特徵就是牙齒均為針狀牙，活似蛇類毒牙這也是英名viper shark的由來。更特別的是，牠上下顎部分可往前方延伸，搭配尖牙可有效突襲獵物，這種獨特進食方式與尖吻鯊科的歐氏尖吻鯊（Mitsukurina owstoni）相當類似。

水試所指出，本種有日夜垂直洄游的可能，白天主要棲息在300-400公尺深海處，夜間則隨著獵物如小型燈籠魚群移動至水深150公尺處淺海覓食。和大多數烏鯊科成員一樣腹部有發光器，但功能是相互溝通或吸引燈籠魚等獵物尚有待釐清。

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卡氏尖頷烏鯊猛毒水產試驗所

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