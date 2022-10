台東捕獲「猛毒魚」國外掀熱議　罕見物種全球僅三地現蹤

▲突襲捕食方式(A:張開下顎、B:最大化伸展下顎、C:突然伸出上顎、D:緊閉上下顎)。(圖/農委會水試所提供)

近期社群平台推特(Twitter)流傳一張照片,一尾全身黑亮、藍眼、滿口利牙的怪魚呲牙咧嘴狀似準備捕食獵物,罕見模樣吸引近6萬網友送出愛心,熱議這尾怪魚身分,更有人留言說牠長得像漫威電影裡的反派角色「猛毒」。事實上,這尾怪魚是農委會水產試驗所5年前於台東外海捕獲的卡氏尖頷烏鯊。

水試所5年前在台東海域進行例行性魚類相調查時,於東河鄉外海350公尺深處捕獲5尾罕見小型鯊魚,確認為卡氏尖頷烏鯊,目前全世界僅於日本、夏威夷及臺灣發現本種,也是首次在台東發現。水試所表示,卡氏尖頷烏鯊學名Trigonognathus kabeyai,英文名viper shark,屬於烏鯊科(Etmopteridae)小型鯊魚。

▲卡氏尖頷烏鯊貌似電影角色猛毒。(圖/索尼提供)



▲卡氏尖頷烏鯊牙齒構造近照。(圖/農委會水試所提供)

該魚種1986年首次在日本愛知縣被發現,1990年由東京大學的望月賢二及大江文雄教授發表為新屬新種,種名kabeyai是為表彰採集者壁谷裕道船長。台灣曾在東港及南方澳的拖網混獲中發現,台東海域捕獲這5尾樣本,尾叉長介於26.2至32.6公分,其中有1尾存活,低溫包裝帶回水試所以10℃低溫海水飼養,但僅存活1日。

▲東部海域新紀錄卡氏尖頷烏鯊。(圖/農委會水試所提供)

卡氏尖頷烏鯊的牙齒與一般鯊魚的利齒完全不同,仔細觀察本種最明顯的特徵就是牙齒均為針狀牙,活似蛇類毒牙這也是英名viper shark的由來。更特別的是,牠上下顎部分可往前方延伸,搭配尖牙可有效突襲獵物,這種獨特進食方式與尖吻鯊科的歐氏尖吻鯊(Mitsukurina owstoni)相當類似。

水試所指出,本種有日夜垂直洄游的可能,白天主要棲息在300-400公尺深海處,夜間則隨著獵物如小型燈籠魚群移動至水深150公尺處淺海覓食。和大多數烏鯊科成員一樣腹部有發光器,但功能是相互溝通或吸引燈籠魚等獵物尚有待釐清。

