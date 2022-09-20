新秀姑巒溪橋「整座都位移」　不樂觀！「類火車恐得開到明年」

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台東池上9月18日發生規模6.8強震，台鐵10多處鐵路、3橋樑受損，其中新秀姑巒溪位移20公分到1公尺不等，台鐵委託專業技師安全檢定，不排除未來補強修復，目前仍待顧問公司評估報告下週出爐。據推估若可搶修恐怕至少要3個月到半年以上，甚至更久，「類火車」至少得開到明年。

918強震迄今已第3天，目前台鐵花蓮到台東間不通，台鐵除日夜搶修外，也採類火車接駁花蓮到台東間車站，由於萬里溪橋、客城2號橋、新秀姑巒溪橋受損，台鐵委託專家進行結構安全檢測並評估搶修工程。

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▲花蓮東里站月台雨棚掉落，火車被砸到翻覆出軌。（圖／記者湯興漢攝）

其中新秀姑巒溪橋經顧問公司和專家今檢測後，初步認定上下結構沒太大問題，但橋墩間15孔全都出現位移，等同整座橋「移位跑掉約20到1公尺」，整排電桿結構和電車線也都毀損，搶修難度高，顧問公司及專家將再進行非破壞性檢測，確認是否有外觀看不出來的結構問題。

根據台鐵內部推估，若未來顧問公司評估報告若建議修復，工期可能至少要3個月到6個月以上，甚至可能更長，類火車恐怕至少得開到明年，目前台鐵花蓮到台東間中斷採類火車接駁，台鐵規劃9月底前分別搶通至玉里和富里，未來搭台鐵行經玉里到富里，都得在玉里或富里站改搭類火車客運接駁銜接。

▲受強震影響，台鐵新秀姑巒溪橋受損嚴重，搶修困難。（圖／記者李姿慧翻攝）

對此，台鐵表示，顧問公司今初步檢測認為位移還算滿嚴重的，電桿結構也被破壞，上下外觀結構還算良好，但內部結構是否有受損仍有不確定性，顧問公司明天仍將持續進行非破壞性檢測外，還要進一步提出評估分析報告和修復計畫，預計最晚下週二前要提出，但希望越快越好，待顧問公司評估報告和修復計畫出爐後，就可具體評估修復時程。