女兵遭同袍猥褻...忍到退伍才報案！　淫兵竟嗆：弄我還拖那麼久



▲一吳姓軍人在車上猥褻女同袍，女軍人忍了一年多才呈報上級，吳男還怨她「要弄我為什麼要拖那麼久」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

在海軍某艦隊服役的女軍人小紋(化名)和吳姓同袍等人外出喝酒，喝到隔天早上要回家時，吳男堅持和小紋共乘Uber計程車離去，並在車上強行對小紋摸胸、摸下體。小紋事後忍了1年，直到2人都快退伍，才將此事通報上級。高雄地院審理，認為吳男犯行事證明確，依犯強制猥褻罪處1年徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，小紋和吳男都是海軍某艦隊軍人，2人於前年1月29日晚上和其他友人外出聚餐喝酒，喝到隔天清晨5時散會時，小紋叫了Uber要回家，吳男卻堅持一起共乘，小紋只好讓吳男上車，並請Uber司機先開往小紋住處。想不到吳男竟色心大起，開始對小紋毛手毛腳，一手伸進小紋領口撫摸胸部，另一手伸到小紋裙內撫摸下體，強行猥褻得逞，直到Uber抵達小紋住處，小紋才急忙下車逃離吳男。

當時小紋怕事情曝光後，吳男會無法留營，也不想聽到周遭的人談論這件事，所以並沒有馬上揭穿吳男惡行，等到自己快離開軍中，也聽說吳男也要退伍，才向上級反應。高雄地檢署調查後也吳男起訴。

全案審理時，吳男否認有強制猥褻犯行，有邀約小紋一起去汽車旅館休息，對方也一度同意，但後來她說不要，就沒去了，只承認在車上有對她摟腰，後來環抱時小紋說「不要」，他就放開了。

當日同行的趙姓友人也證稱，小紋搭車時有傳訊給他說「他一直給我亂來」等語，並在下車後打電話給他抱怨在車上被吳男強行摸胸等事情。過了1年多後，小紋向上級報告此事，吳男還相當不滿，傳訊向趙男抱怨「她要弄我就直接弄我，為什麼要拖那麼久」。

法官認為，小紋前後證述明確，與其他證人說詞一致，且吳男事後也傳訊給小紋道歉，認定吳男不顧小紋拒絕，強行摟腰、摸胸、隔著內褲強摸下體屬實，審酌吳男犯後始終否認犯行，且一再質疑小紋為何間隔1年多才提告，毫無悔改之心，法官依犯強制猥褻罪，重判他1年徒刑，全案還可上訴。