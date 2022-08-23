　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

▲▼立法院長游錫堃受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台南安南區北汕尾三路22日發生殺警案。36歲凃姓及27歲曹姓員警追捕通緝犯，確慘遭割喉雙雙殉職。立法院長游錫堃第一時間震怒表示，「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」引發討論。媒體人陳揮文則質疑，17年前的汐止殺警案，兇嫌被判死至今還沒執行，「拖了十幾年不槍斃是什麼意思？」

台南市警二分局民權所凃姓、曹姓員警22日追查一起機車竊案時，遭人持刀割喉殺害，其中一人傷口更長達20公分。案發後警方鎖定嫌犯林信吾，林嫌在逃亡17小時後，於凌晨4時許在新竹落網。

游錫堃聽到殺警案當下直言很不捨，警察同仁都非常辛苦，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉兩位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

陳揮文認為，他雖然支持死刑，但一個立法院長直接說要判死其實不太恰當，因為一個法治國家該走的程序還是得走，但像是17年前的汐止殺警案，都已經死刑確定拖到如今卻還不槍斃，這種案子應該要「速審速決」，因為警察代表的是國家、是公權力。

回頭看2005年4月10日中午，新北市汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時，突遭王柏忠（44歲）、王柏英（41歲）持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張員配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。最後在殉職洪員的「二七」，也就是案發10天後，王姓兄弟在睡夢中落網。

2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回。

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／蔡英文今不去弔唁余苑綺　赴台南慰問殉職警家屬
快訊／林信吾落網「支持死刑」？　蘇貞昌回應了
快訊／凶刀找到了！　染血凶器扔校園草叢裡
圍捕畫面曝光！大批警力衝車站　蜂擁壓制林信吾
林信吾逃獄一週「法務部不敢講」！　網怒喊扯：2警枉死
林信吾狡猾！　連換「9交通工具」製造斷點
起底原生家庭！　林信吾母「狠割男友GG」再丟掉
日本擬鬆綁邊境管制！　入境免PCR
快訊／殺2警兇嫌遭逮捕！　蔡英文說話了
林信吾超商「搶7千元」逃亡新竹　女店員嚇壞：很害怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

殺警犯林信吾落網　蘇貞昌：從嚴究辦「死刑執行由法務部權責辦理」

遭深藍鐵票區里長潑冷水？蔣萬安：與各區民代緊密配合

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

國民黨團為台南2殉職警默哀　批蔡政府「治安嚴重惡化誰該負責」

殺警凶嫌新竹落網　林耕仁批「泯滅人性暴力犯」：速審速判唯一死刑

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

2警遭割喉亡　國民黨揭數據：台南刑案犯罪率六都最高

余苑綺癌逝　總統蔡英文下午赴靈堂致哀

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

台南警疑掌握凶嫌位置！　防彈背心+盾牌校園緝兇

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

狠殺台南2警！「竊盜通緝犯陳偉捷」正面曝光　騎機車逃逸中

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

2警遇襲殉職！陳偉捷「露詭笑」殺人畫面曝　他滿身血無力反抗

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

殺警犯林信吾落網　蘇貞昌：從嚴究辦「死刑執行由法務部權責辦理」

遭深藍鐵票區里長潑冷水？蔣萬安：與各區民代緊密配合

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

國民黨團為台南2殉職警默哀　批蔡政府「治安嚴重惡化誰該負責」

殺警凶嫌新竹落網　林耕仁批「泯滅人性暴力犯」：速審速判唯一死刑

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

2警遭割喉亡　國民黨揭數據：台南刑案犯罪率六都最高

余苑綺癌逝　總統蔡英文下午赴靈堂致哀

西雅圖咖啡「混低價豆」海削千萬！創辦人判6月...要做勞動120hrs

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

俄控烏女兵殺死「普丁大腦」愛女！已跟蹤近1月　出入同公寓畫面曝

台中首購新熱區主打「家樂福商圈」　房價4字頭直追北屯區

支援最新藍牙標準！蘋果首款無損音質耳機AirPods Pro 2將登場

住旅館鐵齒「沒做2動作」犯禁忌！Melody醒來人不在床上　睜眼嚇瘋

近10年外役監逃犯高達39人　監委2年前曾示警要求改善「防逃規劃」

殺警犯林信吾落網　蘇貞昌：從嚴究辦「死刑執行由法務部權責辦理」

超商美式全新升級！帶有堅果香、口感更滑順　限時「第2杯7折」爽喝

洋基明星賽後雪崩式下滑　總管凱許曼相信團隊能扭轉局勢

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

林靜儀「甩鍋中介法」　苦苓驚：變壞速度比范雲快

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

「桃園要出大事了！」　黃暐瀚：選情會爆炸性重新洗牌

蔣萬安批疫苗採購黑箱　陳時中駁：你就是調閱小組召集人

快訊／台南2員警執勤遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！

王浩宇：既然台灣「還有死刑」　就應該執行

她揪「3+11」調查報告1細節　直言「監察院打臉陳時中」

快訊／台南2警遇刺亡　徐國勇下令緝兇

余苑綺癌逝　總統蔡英文下午赴靈堂致哀

林佳龍「蹭錯」淡江大橋急改貼文　他踢爆：時間軸根本不對

「熊好券2.0」預計最快下月發　1000元市集券、60萬份500元饗購券

2警遭割喉亡　國民黨揭數據：台南刑案犯罪率六都最高

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

台南殺警兇棄車變裝　照片曝光

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

2警遭襲殉職！槍+子彈被搶　警公布機車號「嫌犯正面曝」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面