17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台南安南區北汕尾三路22日發生殺警案。36歲凃姓及27歲曹姓員警追捕通緝犯，確慘遭割喉雙雙殉職。立法院長游錫堃第一時間震怒表示，「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」引發討論。媒體人陳揮文則質疑，17年前的汐止殺警案，兇嫌被判死至今還沒執行，「拖了十幾年不槍斃是什麼意思？」

台南市警二分局民權所凃姓、曹姓員警22日追查一起機車竊案時，遭人持刀割喉殺害，其中一人傷口更長達20公分。案發後警方鎖定嫌犯林信吾，林嫌在逃亡17小時後，於凌晨4時許在新竹落網。

游錫堃聽到殺警案當下直言很不捨，警察同仁都非常辛苦，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉兩位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

陳揮文認為，他雖然支持死刑，但一個立法院長直接說要判死其實不太恰當，因為一個法治國家該走的程序還是得走，但像是17年前的汐止殺警案，都已經死刑確定拖到如今卻還不槍斃，這種案子應該要「速審速決」，因為警察代表的是國家、是公權力。

回頭看2005年4月10日中午，新北市汐止分局橫科派出所警員洪重男、張大皞執行防搶巡邏勤務，將警用機車停在橫科路汐止農會白雲辦事處後門，正在簽巡邏箱時，突遭王柏忠（44歲）、王柏英（41歲）持刀從後砍頸，洪員遭連砍15刀割斷頸動脈傷重不治，張員則受到重傷送醫急救，歹徒搶走張員配槍及12發子彈後共騎機車逃逸。最後在殉職洪員的「二七」，也就是案發10天後，王姓兄弟在睡夢中落網。

2009年3月13日，最高法院依強盜殺人罪判處王柏英死刑、王柏忠無期徒刑定讞；2017年王柏英聲請再審及停止刑罰執行抗告，最高法院裁定駁回。