這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

▲Bitdefender公布Google Play商店中，有35款APP藏有惡意廣告程式。（示意圖／翻攝自Bitdefender）

記者高兆麟／綜合報導

根據資安業者Bitdefender公布資料，Google Play被發現有35款App藏有惡意廣告程式，不只會入侵你的手機，還會一直跳廣告干擾使用，儘管目前已經下架，但用戶最好還是再次檢查，避免先前曾經下載過。

Bitdefender這次公布35款App，總下載量超過200萬次，這些App通過重新命名和更改圖標來隱藏它們的存在，然後開始投放攻擊性廣告。

Bitdefender指出，網絡犯罪分子在 Google Play 上的獲利方式之一是向受害者投放廣告。雖然這聽起來可能很小，但這些提供給受害者的廣告正在破壞使用體驗，並且可以直接連接到惡意軟件。

相比許多合法應用程式向其用戶提供廣告，這些惡意軟體通過自己的框架顯示廣告，這意味著它們還可以向受害者提供其他類型的惡意軟體。

大多數時候，如果用戶不喜歡該應用程序，他們可以選擇刪除它。但是這些新的惡意應用程式誘使受害者安裝它們，只是為了更改它們的名稱和圖標，甚至採取一些額外的步驟來隱藏它們在設備上的存在。用戶仍然可以隨意刪除它們，但開發人員使這些軟體在受影響的設備上找到它們變得更加困難。

這些App的類型包括一些GPS地圖軟體、相機濾鏡、表情符號等等，用戶下載到這些App後，手機就會開始不斷跳出廣告，狂轟濫炸用戶的手機，駭客則能藉此從中賺取廣告分紅的不當獲利。

儘管Bitdefender已經向官方舉報，並且將這35款App下架，但還是建議用戶要再次檢查，避免先前下載過沒有刪掉，同時也建議用戶不要安裝你不需要的軟體，不用的話也記得刪除，同時也可以參考評論，如果下載量很大，評論卻很少就要小心。

另外，也要小心那些會要求特殊權限的App，還有要過濾一下要求和自身毫無關係的權限的App，最後Bitdefender也呼籲，不要以為從官方商店下載就沒問題，這不代表它就是安全的。