　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

▲▼Bitdefender公布Google Play商店中，有35款APP藏有惡意廣告程式。（示意圖／翻攝自Bitdefender）

▲Bitdefender公布Google Play商店中，有35款APP藏有惡意廣告程式。（示意圖／翻攝自Bitdefender）

記者高兆麟／綜合報導

根據資安業者Bitdefender公布資料，Google Play被發現有35款App藏有惡意廣告程式，不只會入侵你的手機，還會一直跳廣告干擾使用，儘管目前已經下架，但用戶最好還是再次檢查，避免先前曾經下載過。

Bitdefender這次公布35款App，總下載量超過200萬次，這些App通過重新命名和更改圖標來隱藏它們的存在，然後開始投放攻擊性廣告。

Bitdefender指出，網絡犯罪分子在 Google Play 上的獲利方式之一是向受害者投放廣告。雖然這聽起來可能很小，但這些提供給受害者的廣告正在破壞使用體驗，並且可以直接連接到惡意軟件。

相比許多合法應用程式向其用戶提供廣告，這些惡意軟體通過自己的框架顯示廣告，這意味著它們還可以向受害者提供其他類型的惡意軟體。

大多數時候，如果用戶不喜歡該應用程序，他們可以選擇刪除它。但是這些新的惡意應用程式誘使受害者安裝它們，只是為了更改它們的名稱和圖標，甚至採取一些額外的步驟來隱藏它們在設備上的存在。用戶仍然可以隨意刪除它們，但開發人員使這些軟體在受影響的設備上找到它們變得更加困難。

這些App的類型包括一些GPS地圖軟體、相機濾鏡、表情符號等等，用戶下載到這些App後，手機就會開始不斷跳出廣告，狂轟濫炸用戶的手機，駭客則能藉此從中賺取廣告分紅的不當獲利。

儘管Bitdefender已經向官方舉報，並且將這35款App下架，但還是建議用戶要再次檢查，避免先前下載過沒有刪掉，同時也建議用戶不要安裝你不需要的軟體，不用的話也記得刪除，同時也可以參考評論，如果下載量很大，評論卻很少就要小心。

另外，也要小心那些會要求特殊權限的App，還有要過濾一下要求和自身毫無關係的權限的App，最後Bitdefender也呼籲，不要以為從官方商店下載就沒問題，這不代表它就是安全的。

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
74歲余天回家「血壓飆200」！　余祥銓擔心：他才剛中風
余苑綺4歲女兒「語音搜尋媽媽名字」　余祥銓急阻止：不要看
快訊／殺2警兇嫌機車找到了！土城高中尋獲　車上有血跡
勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅
余苑綺臨終前自責「白髮人送黑髮人」　等爸媽說放下了才離世
冷血陳偉捷殺2警！　2年前黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

四川大旱供電吃緊　成都商場已開啟省電模式

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

台灣2025年進入超高齡社會　國發會：投注資源提升生育意願

西班牙野火延燒6天終於趨緩　確認「無任何活性火線」解除撤離令

鐵路地下化掀中壢房市巨浪　4年漲幅達80%

缺電情況再惡化！重慶強制商場「下午4點才能開門」

74歲余天回家「血壓飆200」！　余祥銓認最擔心爸爸：他才剛中風

俄羅斯轉能源戰「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

沒能力就安分住婆家！七年級生5點狂批台女：以為妳是什麼公主

韓Oreo「肉桂捲口味」餅乾變淺棕色！白奶油夾心香氣超療癒

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

3C家電熱門新聞

亂充電恐害手機提早陣亡！3C達人來揭秘　5大NG習慣一次看

外媒曝iOS 16正式版推出日期！　功能一次看

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

口嫌體正直？安卓iOS 16模擬器下載破5000萬次　網笑：何不買蘋果？

這35款App趕快刪！惡意軟體「轟炸廣告」賺分紅　還會改名避免遭刪

重溫《美國女孩》帶來的感動！靠Sony X95K還原影像質感

iPhone13 Pro Max「好市多折扣2000元」！果粉看傻

最新iPad Pro預計10月登場　外媒曝四大更新

蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

全球「最討厭」App榜單出爐！　台灣人最不喜歡的社交軟體是它

最新AirPods Pro即將登場！外媒盤點五大升級搶先看

iPhone 14 Max生產落後、恐遭推遲！外界憂：衝擊和碩、立訊營收獲利

iPhone「電池百分比」將重出江湖　這四款機型卻可能無緣

iPhone 14相機到底有多凸？一圖看蘋果歷代鏡頭演進

更多熱門

相關新聞

華碩「無線路由器」疑遭俄羅斯惡意軟體感染　官網急曝應變措施

華碩「無線路由器」疑遭俄羅斯惡意軟體感染　官網急曝應變措施

網路資安解決方案廠商趨勢科技公佈最新 2021 年度網路資安報告，其中，點名電腦品牌廠華碩（2357）旗下支援Wi-Fi 5規格的多款無線路由器產品，已遭俄羅斯殭屍網路 Cyclops Blink新變種惡意軟體鎖定、感染。華碩於今（24）日已在官網發布受影響的產品型號，並針對惡意感染的行為，提出應變措施。

疫苗當誘餌！惡意軟體狂攻日法　台灣遭攻逾2萬次「名列全球15」

疫苗當誘餌！惡意軟體狂攻日法　台灣遭攻逾2萬次「名列全球15」

新型惡意軟體攻擊！用公司MDM系統散播　近八成裝置中鏢

新型惡意軟體攻擊！用公司MDM系統散播　近八成裝置中鏢

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

Apple維修夥伴出包！　惡意軟體可能導致維修延遲

Apple維修夥伴出包！　惡意軟體可能導致維修延遲

關鍵字：

惡意軟體

讀者迴響

熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

快訊／割喉殺2警！嫌犯車牌曝　警下令圍捕

快訊／台南2員警執勤遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面