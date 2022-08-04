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半導體CEO烏來空拍「賞夜景」　湯屋裸女貼窗「被入鏡」慘了

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲周姓男子泡湯時遙控空拍機外飛，拍下隔壁湯屋有女子裸背的畫面，涉嫌妨害秘密罪。（示意圖／PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

在半導體產業公司擔任執行長的周姓男子，今年初到新北市烏來溫泉旅館泡湯時，操縱空拍機飛到戶外晃了一圈，再繞回頭時，鏡頭對著隔壁湯屋，拍下1名女子全裸靠在玻璃窗的畫面，周男被逮後辯稱，只是想透過空拍機看夜景，台北地檢署認為他有偷拍的不確定故意，4日依妨害秘密罪起訴周男。

新北市烏來有許多溫泉旅館，提供消費者私密泡湯同時可觀望窗外風景的湯屋，2022年1月13日傍晚5點左右，有名趙姓消費者猛然發現，有空拍機飛往溫泉旅館某間湯屋，懷疑有人利用科技技術偷拍，趕緊通知旅館報警。

警方獲報前往，很快就查出空拍機進出的湯屋房號，找到一起去泡湯的周男和女友，周男否認有偷拍其他房客，辯稱因為想看夜景，所以操縱空拍機飛出去繞一下，後來因為電池快沒電了，又讓空拍飛回房內。

檢警檢視空拍機錄下的畫面檔，發現空拍機回程時，拍到周男隔壁房，正好有1名女子全身赤裸，背著玻璃窗休息的畫面全都被錄下，女子同行的友人則在窗邊一側現身，雖然全程沒有拍到重點部位，但仍屬於非公開的隱私活動。

檢察官認為，周男應該很清楚，整棟溫泉旅館房間，都會有玻璃窗，讓消費者一邊享受隱密泡湯，一邊觀賞窗外景色，卻仍操縱有鏡頭可錄影的空拍機在外飛行，具有偷拍的不確定故意，經送雙方調解不成，依妨害秘密罪嫌提起公訴，並請法官依法將空拍機、遙控器、電池等犯罪物品沒收

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