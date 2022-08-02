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【廣編】老品牌持續55年兒童繪畫比賽　推動初衷無遺餘力

利百代之星繪畫比賽（圖／業者提供）

▲第19屆利百代之星繪畫比賽頒獎典禮。

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

身為台灣指標性文具品牌「利百代」，自民國54年開始舉辦兒童繪畫比賽，歷經不同的世代，陪著許多人長大，儼然成為台灣歷史悠久的兒童繪畫活動之一，數年來累積的作品超過5萬份，作品中真實記錄了台灣美學發展的點點足跡。
隨著新世代的推展，利百代由來自COLOR星球的Q比天使，和一群好朋友們接棒推展「利百代之星繪畫比賽」，持續不斷鼓勵孩子們一起來畫畫，每年以不同的主題，引發孩子們無限的創作力，今年的主題－「疫情下的寶藏」，更是跳脫了以往孩童對夢想及未來的展望，而是以疫情為主題，讓孩童貼近時勢及重視現況，因為疫情從去年到今年重重的影響著我們的生活，透過孩童使用利百代的畫筆揮灑出更多的美學潛能及對現況的省思，是我們今年的繪畫比賽的初衷。

利百代之星繪畫比賽Ｘ疫情下的寶藏
邁入第19屆的利百代之星繪畫比賽，今年的主題－「疫情下的寶藏」，藉由孩童的畫筆，把對疫情的理解，透過藝術表達出來，除了能療癒人心，更能把許多彌足珍貴的事紀錄下來。小朋友用畫筆畫出他們眼中疫情下的獨特生活方式，把滿滿的創意及想像力發揮出來！

利百代繪畫比賽活動小組表示，每天都有收到來自台灣各地小朋友充滿創意的作品，也可以從畫中感受到不同小朋友在疫情下的處境及生活方式，除了用自己擅長的繪畫來表達自己，我們也能透過不同孩子具有特色及風格的作品中，得到更多的省思空間。

Covid-19讓我們的生活產生了重大的改變。疫情帶來的不全是負面，反而給了人們及大自然帶來了難得的喘息空間，過去我們一直忙於拼成長，但疫情讓地球、生活停了下來，卻也提醒了我們，不管對生活還是環境，健康才是最重要的磐石。居家防疫期間，許多人拉進了親子關係、師生也更珍惜相處的時光、雇主更照顧員工、久未上岸的海龜，也罕見上岸下蛋，種種的改變，都讓人類、生態與精神，堆疊成通往幸福的三層金字塔。孩子的純真，讓他們可以用獨特的角度發掘疫情下的美好與幸福，讓大家帶來更多正能量。各位小朋友，快跟著爸爸媽媽一起畫出疫情下值得珍惜的寶藏吧！

利百代之星繪畫比賽（圖／業者提供）

▲為大小朋友做2F文創館的深度導覽。

利百代之星繪畫比賽0731頒獎典禮
第19屆的利百代之星繪畫比賽『疫情下的寶藏』，活動己圓滿結束，今年更創下歷年最高收件數量：7,506件的作品參賽，當中可看見不少疫情下高水準的繪畫作品，再次呈現孩童在繪畫上的無限創意潛能。本屆頒獎典禮在2022年07月31日於桃園利百代彩筆文創館2F圓滿舉辦，現場展示了許多兒童得獎的創作及評審老師的講評，還結合了2F文創館的深度導覽及3F一年一度的利百代文具特賣會，做足了一場獨具深度且別具意義的頒獎典禮。

利百代彩筆文創館—台灣僅存的鉛筆製造工廠MIT。利百代位於桃園的元老級工廠，於2019年完成新建工程，此區是龜山工業區原址重建營運重要的指標，由工廠搖身一變以「利百代彩筆文創館」的嶄新面貌與大眾見面。現場不僅可一邊聞著木頭香，一邊了解鉛筆誕生的工藝美學，還有利百代70餘年的發展故事，彷如走入台灣文具演變史中，另外，也有手作課程和文創區可輕鬆參與，逛累了，更可到一樓有著濃濃義大利風味的餐廳-義百代餐館，好好飽餐一頓。 身為台灣製造MIT的指標性文具品牌，除了不斷推陳出新符合市場的產品，更不忘持續培育台灣美學人才，透過好的產品與孩子們的創意，讓生活中的你我，都在利百代的陪伴下，成為無價的小小藝術家！

利百代之星繪畫比賽（圖／業者提供）

▲3F一年一度的利百代文具特賣會。

當日2F的頒獎典禮現場，佳賓除了有受獎的殊榮，更參與了2F文創館的深度導覽，透過互動性的文具體驗，了解了更多文具知識，並知悉利百代的歷史延革，結束後還不忘至3F採購一年一度利百代文具特賣會裡所需要的文具及繪筆等。頒獎典禮的過程中，有許多針對疫情的互動及討論，更不忘給予參與的大小朋友，展示疫情帶給大家有影響的影片，讓大家透過獨特的角度，運用利百代的繪筆，畫出對社會更具有意義的畫作，並把正面能量帶給更多的大小朋友們。
 

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