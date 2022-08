畫作「無限放大」！沒完沒了引23萬人朝聖...原理曝網讚：好神奇

▲畫作「無限放大延伸」,引網友讚嘆好神奇。(圖/翻攝自推特「@Vaskange」)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

數位世界的「畫中畫」真的超神奇!網路上近期流傳一部「超神奇」的數位畫影片,單靠兩手指就能將畫「無限拉近延伸」,一幅作品拉近後能看見許多不同的世界,讓網友們驚嘆:好神奇,怎麼辦到的?

一名網友在Dcard以「有完沒完?」為題貼出一段影片,開頭是一部ipad上畫著一個女孩正在房間裡畫畫,但隨拍攝者用兩隻手指拉近將畫作放大到女孩牆上的貼紙後,變成一顆青蘋果與男孩的互動,隨後不斷拉近窗外,又延伸出窗外的世界、相機的世界、郊外的城堡等,無限延伸的景象相當特別有趣。

從一幅畫延伸出數個不同的「小世界」,引來23萬人朝聖,許多網友感到不可思議,「這幅畫還真大」、「這到底怎麼做的?」、「好讚喔 好像跟著一起環遊世界的感覺」、「這個圖真的是高解析度」、「媽媽問我為啥跪著看手機」、「好神奇但看到我躁鬱症快要發作了」、「好奇如果真的要在現實重現全部的圖,最後一張圖是A4大小,那原始的圖會有多大?」

有網友找出作者的推特「@Vaskange」,他也有將原始影片發佈到上面,並表示自己是使用iOS App「Endless Paper」在ipad上完成作圖的,該款App提供無限畫布,可在其中作筆記及圖表延展。作者也說明希望能在作品中「發現更多無限故事」,而這個超神奇的無限延伸作品也引來116萬人按讚、23萬人分享。

The original video of my artwork here.

Stay tuned, to discover more infinite stories! pic.twitter.com/4J4pPXUd49