極限運動版AppleWatch將登場　外媒：續航更強、螢幕加大

▲AppleWatch Series 8將在2022年登場。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社記者 Mark Gurman 報導指出，蘋果正在開發Apple Watch極限運動版本，這個版本將配備更大的螢幕和更耐用的金屬外殼。他表示，這款新手錶的目標用戶是運動員、徒步旅行者和其他佩戴蘋果手錶時會經歷「極端環境」的人。

報導中指出，目前還不清楚蘋果將如何命名這款新手錶，但預計採用一種比鋁更強的金屬材料，提高抗衝擊性能，盡可能提供保護。並且具備更不容易碎的螢幕，加上更大的電池，提供更長的續航時間。

主打運動版的Apple Watch將與標準版Apple Watch Series 8以及預計在2022年推出的Apple Watch SE一起發售。除了更大、更耐用的機身外，運動版蘋果手錶的功能和其他Apple Watch一樣，並將擁有與S8相同的功能。

雖然極限運動版看起來不像蘋果的高檔手錶那麼豪華，但根據 Mark Gurman 預測，價格將超過699美元。對於堅固耐用的智慧手錶來說，這個價格其實並不少見，比如Garmin 的Epix 2、Fenix 7S 型號等。不過這些運動手錶一次充電可以使用數天或數週，目前的Apple Watch通常無法做到。