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衛生局聲明強調「同仁很忙」！恩爸要求證據　怒批：看不懂在幹嘛

▲▼恩恩爸直播。（圖／翻攝直播畫面）

▲恩恩爸視訊回應衛生局聲明。（圖／翻攝直播畫面）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北中和「恩恩案」持續延燒，今(21日)週刊報導指出，全案最致命的關鍵在於，侯市府自創「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定，政策程序上不斷鬼打牆，導致送醫延誤81分鐘、釀成悲劇。衛生局事後發出6點聲明，要有心人士不要抹煞同仁的努力與付出。對此，恩恩爸看完後相當憤怒，怒批衛生局時空錯置，「完全看不懂在幹嘛」。

據《鏡週刊》報導，恩恩媽4月14日午間6點撥打電話向119求救，但由於侯市府規定「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，因此消防局在接獲恩恩媽電話後，打了多通電話給中和衛生所，請求准許派車，不料卻只聽到「現在是下班時間」、「所有線路忙線中」語音，電話直接被掛斷。消防局嘗試違反侯市府規定，跳過衛生單位，直接要求醫院收治恩恩，卻也踢到鐵板遭拒收，最終拖延整整81分鐘，重症的恩恩才得以送醫。

在整起事件中，侯市府出現2大致命錯誤，分別為獨步全台的政策「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定、以及「防疫派遣中心」在救援恩恩的過程中，衛生所竟然無人能及時接聽電話。

對此，衛生局今早發出6點聲明，表示所有資料證據都已送交司法單位，且流程全部依照中央規定執行，絕對「沒有延誤就醫」，並且強調，4月14日當天新北市確診、居隔人數為全台最高，「當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。」衛生局最後嚴正呼籲，「有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。」

對於這樣的聲明，恩恩爸在稍早的視訊回應中憤怒表示，「這根本是時空錯置」，直指整個聲明就像是回到5月30日當天的聲明，「有說跟沒說一樣」。恩恩爸說，全台灣其他縣市都是同步出車，為什麼新北市卻用了獨步全台的SOP來處理，消防局還得等到衛生局同意才能出車，而誇張的是，衛生局的人員還失聯，「這在其他縣市完全沒發生過」。

恩恩爸表示，衛生局的聲明中強調同仁相當忙碌，「問題是全台灣都很忙啊！」因此要求衛生局提出佐證，包括監視影帶，證明當天同仁都在崗位上、接聽多少電話，以及出勤人數等等。

恩恩爸憤怒說道，新北市衛生局「不要空口說白話」，今天6月21日，但衛生局所提出的回應卻跟5月30日一樣，「我看不懂衛生局是怎麼樣去回應的，讓人很生氣，我完全沒看到他們想解決問題的態度，跟真誠想釐清真相的想法，讓不能接受」。

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