曾看郭彥均哭兩次！孫維新嘆「藝人難為」：這樣就可能被法辦？

▲郭彥均聲援醫護朋友後被網友出征。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護友人訴苦「看到這（麼）多孩子就這樣走」等截圖，被大批網友出征，最終刪文道歉，引起兩邊論戰。對此，前國立自然科學博物館館長、天文學家孫維新深夜發文力挺，認為郭彥均是個認真盡責、感情豐富的年輕人。

「我認識郭彥均。」孫維新30日深夜在個人臉書上發文表示，他曾看過郭彥均哭兩次，兩次都是在科博館製作的科學藝術劇的舞台上。他說，郭彥均2013年12月首演《哈雷與牛頓－從黑暗到光明》時，當晚有6000多人從晚上7時開始，陪著他們一起觀賞牛頓與哈雷的世紀相遇，本預計晚間9時30分結束的表演，卻在9時許開始下雨，「科博館的同仁趕緊衝回遊覽車上，遞下來一箱一箱的簡便雨衣，傳給現場觀眾，觀眾穿上雨衣，繼續看戲。」

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▲藝人郭彥均。（圖／翻攝郭彥均臉書）



▲郭彥均曾出演舞台劇《哈雷與牛頓》。（圖／取自臉書）



孫維新說，飾演哈雷的郭彥均謝幕時，哭得稀里嘩啦，彎腰時是用右手摀著臉的，因為他看到台下寒風細雨中的6000多人，幾乎都沒有離開，和我們一起走完了牛頓與哈雷的一生，這是對演員最大的鼓勵。

第二次則是在2014年5月中旬的周末，《哈雷與牛頓》巡演到了高雄，要在文化中心前的廣場連演兩場，卻恰巧碰上郭彥均的弟弟郭彥甫的婚禮。郭彥均也在同仁面前開玩笑說，「我媽說，彥甫結婚你要是不來，明年清明節你就不用回來了！」讓大家哈哈一笑，但孫維新卻聽得出郭彥均心中的遺憾，「畢竟是孿生兄弟手足情深，身為製作人，我心中也覺得沉重。」

為了郭彥均，孫維新在當晚演出結束時，直接走到台中央對著台下1萬4000多人讚揚郭彥均，並透露他為了這場表演而錯過了弟弟的終身大事。此時，郭彥均含淚走上前，接過麥克風後請全場觀眾跟弟弟祝福「彥甫，新婚快樂！」，隨即用手機撥通了電話，讓郭彥甫成為「世界上在單位時間裡，同時收到最多祝福的婚禮」，此時郭彥均也哭得淚流滿面。

▲前國立自然科學博物館館長、天文學家孫維新。（圖／翻攝孫維新臉書）



孫維新說，他從上述兩件事及相處中知道，郭彥均是一個認真盡責、感情豐富的年輕人，後來也看到郭在電視上幫消防署做廣告並擔任消防大使，也讓他與有榮焉，因為他認識這個年輕人。

他感嘆，藝人難為，有粉絲或民眾訴苦，郭彥均不可能引經據典，如同醫師或名嘴，以美國、歐洲、紐西蘭、香港、新加坡為例，引述統計數字，「郭彥均所能做的，只是發揮同理心，給人安慰，同時鼓勵醫護而已，這樣就可能被法辦？」

孫維新以科學角度來看，「如果今天這句話是那10位孩童的父母說的，政府官員會警告他們這麼說要負法律責任嗎？官員可能會說，這些父母哀傷過度，情緒不佳，即使傳遞假消息也不罰，那以後傳遞假消息的人都可以用情緒不佳來脫罪？不懂假消息該如何定義，由誰定義。」

孫維新表示，他退休剛滿1年，去了幾個國家看對方如何面對疫情，「各國的防疫方式和呈現結果差別很大，唯二相同的是親人離世的傷痛，和醫護努力搶救生命的辛勞。我只希望以後看到的淚水，不再來自親人逝去的悲痛，而是來自醫護救回生命的感動！」

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