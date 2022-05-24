快訊／兒童BNT今配發明開打　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/24）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。今年第一批輝瑞／BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑16日抵台，各縣市依據規劃，於25日後陸續開打，依據陳時中20日說明，輝瑞BNT兒童疫苗今（24）日會先配發一批40萬劑到各地方政府衛生局，相關情況預計記者會中說明。

國內近期發生多起兒童重症死亡通報，今年累積已經有14例兒童重症，當中有4人死亡，其中3人併發腦炎，另有2例幼兒死亡案例尚未列案，累積6死且當中5人出現腦炎，兒童染疫情況受到關注。

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國內目前開放兒童可使用疫苗有兩種，分別是6~11歲可打的半劑量莫德納以及5~11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，其中莫德納使用成人劑型減半施打，已經開放接種，輝瑞兒童疫苗首批77.76萬劑則於16日抵台。

陳時中日前說明，考量解凍等問題，輝瑞兒童疫苗將會分兩次配送，下週24日先配發首批40萬劑到縣市政府衛生局，第二次再配26萬劑，最後剩下10萬劑先放在中央，依照施打情況彈性調度。

此外，陳時中已經宣布本週將快篩陽經醫師評估即為確診擴大至全民，何時正式實施也受到關注。