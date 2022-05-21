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郭明錤：Apple開發全新HomePod　最快年底上市

▲HomePod確認將可以聽無損音質 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲HomePod mini、HomePod。（圖／記者洪聖壹攝）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果於2021年 3 月停產高階 HomePod，這讓許多人懷疑這個產品線是否會有新品，天風國際分析師郭明錤昨（20）日晚間表示，全新的HomePod最快會在今年第4季，或是明年首季上市。

郭明錤提到，蘋果正在開發全新的HomePod，不過硬體設計上可能不會有太多創新，目前也未能得知尺寸，可能是新一代的HomePod mini，或是加大版標準尺寸的HomePod。

郭明錤表示，智慧音箱產品是智慧家庭生態系中不可或缺的角色，所以蘋果可能還在思考，能如何在HomePod外的系列在此領域取得成功。

彭博社記者 Mark Gurman先前也提及蘋果正在開發新款HomePod，稱其具有一個鏡頭，可通過連接的電視進行視訊電話，且具備Apple TV功能，例如觀看影片和遊戲，以及智慧音箱的功能，包含播放音樂盒使用 Siri 語音助理。

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