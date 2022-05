郭明錤：Apple開發全新HomePod　最快年底上市

▲HomePod mini、HomePod。(圖/記者洪聖壹攝)



記者崔子柔/綜合報導

蘋果於2021年 3 月停產高階 HomePod,這讓許多人懷疑這個產品線是否會有新品,天風國際分析師郭明錤昨(20)日晚間表示,全新的HomePod最快會在今年第4季,或是明年首季上市。

郭明錤提到,蘋果正在開發全新的HomePod,不過硬體設計上可能不會有太多創新,目前也未能得知尺寸,可能是新一代的HomePod mini,或是加大版標準尺寸的HomePod。

郭明錤表示,智慧音箱產品是智慧家庭生態系中不可或缺的角色,所以蘋果可能還在思考,能如何在HomePod外的系列在此領域取得成功。

Apple would release a new version of HomePod in 4Q22-1Q23, and there may not be much innovation in hardware design. Smart speakers are undoubtedly one of the essential elements of the home ecosystem, but I think Apple is still figuring out how to succeed in this market.