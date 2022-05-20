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老公想賣祖產救癌母！她怒反對「再活也沒幾年」：說好過戶給我們

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲一名人夫想要賣掉祖產來湊媽媽的醫藥費，卻被老婆反對。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

一名人妻發文抱怨，她的婆婆日前被檢查出癌症末期，老公和兄弟姊妹們討論後，決定一人出10萬的醫療費協助醫治，並打算把老家房產賣了以填補不足部分，但她卻認為，以後房產是過戶給老公的，且婆婆「再活也沒幾年」，因此不接受夫家賣房產的作法，不料老公竟為此向她提出離婚，令她覺得相當委屈。文章一曝光，引發網友一面倒砲轟。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文表示，她的婆婆前陣子被檢查出來大腸癌，但公婆都沒有買保險的觀念，所以醫療費就只能由小孩來負擔，老公跟他的大哥、妹妹商量後決定，一人先拿10萬出來，不足的部分再把老家賣了。

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為此，人妻坦言相當不能接受這種方法，「婆婆已經是末期，醫生說再活也沒幾年，而且大哥小姑買房子時婆婆都有贊助，現在只有我們還在租房子，當初婆婆也說會把老家過戶給先生，現在為什麼商量到後面變成要賣老家付醫藥費？」她認為，大哥小姑根本在佔他們便宜，但老公卻說要以媽媽為優先，令她不解「都末期了是要優先什麼？」

▲人妻發文抱怨。（圖／翻攝自匿名公社）

▲人妻發文抱怨。（圖／翻攝自匿名公社）

人妻透露，老公希望她換位思考，但她也直言，如果是她媽媽遇到這種狀況，一定不會想連累孩子，結果老公聽完後卻直接要求離婚，讓她覺得相當委屈，求問網友「我不知道我錯在哪裡，也不覺得我有錯，難道要為了已經末期的婆婆把身上所有的錢都丟進去嗎？那以後我們要怎麼生活？」

貼文曝光後，網友紛紛砲轟人妻，「你搞清楚，那不是妳的房子，她賣自己房子付自己醫藥費有甚麼問題嗎？干妳屁事！」、「就是因為妳不覺得自己有錯，所以他才跟妳離婚啊！我覺得他沒錯」、「你哪裡錯了？光是想『人家遺產』就有錯，光是覺得快死了，就有錯」、「別人的錢不是你的錢，這樣想就不會有錯」。

另外也有網友建議，「當初公婆明言要把房子過給你先生，那此時也可以啊，例如市價1000，自己人便宜點算800，扣掉子女一人拿100，剩下500！你們就用貸款方式過戶房子，醫藥費誰都不用支出，就從這500扣」、「看婆婆的意願吧，硬逼她治療也是折磨，或許換個方式用詞跟老公溝通吧」。

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