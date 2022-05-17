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電子居隔單發放延誤惹怨　指揮中心回應稱：許多新北市民手機填錯

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心晚間發布新聞稿表示，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。（圖／指揮中心提供）

生活中心／台北報導

本土疫情加劇，確診者填寫自主回報系統，但民眾常等不到居隔單，甚至有人解隔了但就是沒收到居隔單。新北市衛生局指出，有收到民眾反映5月1日確診，等了16天還是沒收到相關通知。對此，中央流行疫情指揮中心今(17)晚間發布新聞稿表示，經查新北市有許多疫調資料因採檢者提供之手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。

針對地方政府反映「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單拖延一事，中央流行疫情指揮中心今表示，新北市有許多疫調資料因採檢者提供手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。中央將會與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾之手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，能讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。

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指揮中心說明，「確診個案自主回報疫調系統」目前系統運作順暢，其於今(2022)年5月1日上線後，持續根據需求改善細節，如該系統已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象之電子版通知書，並更新新的查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護之高風險對象(如懷孕、洗腎、高齡且獨居者)匯出清單，以利優先評估收治情形，及時給予關懷。

指揮中心進一步說明，系統優化後，近日各縣市居隔通知書之開立數量均有明顯成長，惟各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫之手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，指揮中心特此澄清。

指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

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