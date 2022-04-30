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家長強迫小孩分享玩具　作家警惕：種下「自我無價值」木馬程式

▲玩具,小孩,孩子。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲孩子若從小被強迫分享玩具，可能在心裡種下「自己無價值」的木馬病毒。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

德州媽媽日前在臉書粉專分享，爸爸當年的一句口頭禪「有需要用這麼好的嗎？」對她造成的印記，引發網上討論。而作家李欣頻也在個人臉書延伸分享親子議題，她提到有孩子玩具被搶，家長還教訓「要跟朋友分享」，這可能會在孩子心中種下「自己無價值」的木馬程式，導致不重視自我需求、掏空自我。

李欣頻提到，在新書《原生家庭木馬快篩》中有摘錄一則作者堅果寫的故事，是一位孩子的玩具被鄰居家小孩搶了，孩子哭著要拿回，卻被媽媽教訓「要跟朋友分享」；不料此後孩子就常常分享給他人自己的食物、玩具，即使自己還沒吃飽、還沒玩夠，師長稱讚他懂事，更加深了他不再重視自我需求，習慣把他人放在自己之前，犧牲自我成全他人，直到掏空耗盡。

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李欣頻分享「破解木馬程」的建議與解方，當孩子面臨到不合理的狀態，雙方家長必須要秉公處理，否則那位搶別人玩具的孩子，將來也會習慣以「搶奪」的方式拿走自己想要的東西，很可能會觸犯法律。

此外，她認為要教孩子懂得愛自己，勇敢表達自己的真實情緒、感受、意見，勇於拒絕不合理的要求，而不是來者不拒、沒底線地一味退讓妥協、委曲、討好地成為「大家眼中的乖孩子」，甚至默許別人傷害、剝削、掠奪、壓榨自己，最終徹底失去自己，茫然失根找不到活著的意義而自暴自棄。

▲▼玩具,積木,小孩。（圖／取自Pixabay）

▲作家認為，分享應該是「當自己感覺豐盛喜悅，所以也自動自發地分享給身邊他／她覺得重要的人」。（圖／取自Pixabay）

李欣頻提到，書中很多情況是教養者自己的「木馬價值觀」，不自覺以「愛」之名、以「我都是為你好」的背後，極可能是大人們潛意識擔憂孩子將來會沒有朋友、擔憂孩子將來會孤單的木馬所致。

她說明，孩子才剛剛開始建立自信、自我存在價值的生命地基，如果動不動「強迫或軟性建議」孩子「要分享自己的玩具、零食、空間」給别人，孩子在非自願的情況下，極有可能會覺得委屈，在生命地基都還沒建實，就一直被「要求分享」掏空，長大後也會繼續要求身邊的家人友人「要分享」，自我被剝削的木馬印記，就這樣一代傳一代。

她強調，大人請不要強迫孩子分享，以致於被種下「自己無價值」的木馬封印，因為分享應該是「當自己感覺豐盛喜悅，所以也自動自發地分享給身邊他／她覺得重要的人」，因為希望身邊的人也同感豐盛喜悅，這頻率是快樂的。但如果是「被要求」因而感到心不甘情不願地分享，那頻率是「隱忍、委屈、憤怒、挫敗」的，「一直讓孩子有這樣負向頻率，久了會有怎樣的人格呢？他／她會自信嗎？會有力量嗎？」

李欣頻也說，見過在這樣的封印下長大的孩子，有些會轉成「類正向」的情形，例如長大後很努力賺錢，不僅把錢拿去買「超級多」自己童年一直被讓走的玩偶、玩具⋯等，還會買來給家人、友人，即使對方並不喜歡這些東西，以致於給家人、友人很大的壓力，進而產生與家人關係、人際關係「控制與緊張」的問題。而類正向就是表面看起來很激勵，實際上也是負向摧毀級的頻率。

▲▼李欣頻新書《原生家庭木馬快篩》。（圖／圓神出版）

▲李欣頻新書《原生家庭木馬快篩》。（圖／圓神出版）

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