18歲饒舌女歌手進軍情色平台　曝超狂年營收15.5億元

▲布列格里進軍情色平台後大賺錢 。（圖／翻攝自Instagram「BhadBhabie」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國饒舌女歌手布列格里（Danielle Bregoli，又名Bhad Bhabie），去年3月底年滿18歲後就宣布進軍成人平台「OnlyFans」，開台沒多久就創下營收紀錄新高，她本月26日公布自己過去一年的營收，證明自己從該平台大賺5289萬美元（約新台幣15.5億元）。

布列格里在成年之前已經是個知名的問題網紅，在Instagram擁有1000多萬粉的高人氣，去年3月26日過完18歲生日後，她在4月初加入「OnlyFans」，表明不會發布裸露色情的內容，仍在短短6小時內就賺進100萬美元（約新台幣2931萬元），突破平台的開台紀錄。最近她又成為媒體焦點，外媒報導她在佛羅里達州大手筆砸下610萬美元的現金，買進一棟華美大氣的豪宅。

▲▼布列格里正在拿賺到的錢投資房地產。（圖／翻攝自Instagram「BhadBhabie」）

Bhad Bhabie shows her OnlyFans statements which reflected she made nearly $53 Million since April 2021. After OF took their cut, she took home over $42 Million in a year.



In May 2021 She made $6.8 Million that month, Most months since she started she cleared nearly $1 M monthly. pic.twitter.com/4YnHEoOG6w — DJ Akademiks (@Akademiks) April 25, 2022

布列格里26日在Instagram上公布自去年4月1日到今年4月25日的一年總收入，加上訂閱、小費、私訊等各項收入，總營收高達5289萬2973美元（約新台幣15.5億元），淨收入也多達4231萬元（約新台幣12.4億元）。

目前布列格里在Instagram上粉絲已累積超過1600萬，報導指出她在「OnlyFans」也是排名前0.01的頂級創作者。她2016年在脫口秀節目「Dr. Phil」中，說了一句大意是「怎麼樣？來外面找我（打一架）」（Catch me outside, how about that），因而爆紅，成為當時的流行語。