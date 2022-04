18歲饒舌女歌手進軍情色平台　曝超狂年營收15.5億元

▲布列格里進軍情色平台後大賺錢 。(圖/翻攝自Instagram「BhadBhabie」)

美國饒舌女歌手布列格里(Danielle Bregoli,又名Bhad Bhabie),去年3月底年滿18歲後就宣布進軍成人平台「OnlyFans」,開台沒多久就創下營收紀錄新高,她本月26日公布自己過去一年的營收,證明自己從該平台大賺5289萬美元(約新台幣15.5億元)。

布列格里在成年之前已經是個知名的問題網紅,在Instagram擁有1000多萬粉的高人氣,去年3月26日過完18歲生日後,她在4月初加入「OnlyFans」,表明不會發布裸露色情的內容,仍在短短6小時內就賺進100萬美元(約新台幣2931萬元),突破平台的開台紀錄。最近她又成為媒體焦點,外媒報導她在佛羅里達州大手筆砸下610萬美元的現金,買進一棟華美大氣的豪宅。

