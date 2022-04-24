快訊／台北凌晨「左右搖一下」！宜蘭規模4.9地震　最大震度3級

記者閔文昱／綜合報導

台灣宜蘭縣蘇澳鎮24日凌晨01時53分發生規模4.6的有感地震。對此，氣象局指出，該起地震的震央位於北緯 24.64度，東經 121.82度，即在宜蘭縣政府南南東方 11.9 公里，地震深度為68.8公里，最大震度為宜蘭縣武塔3級。

網友紛紛留言，「差點要睡著了，又被搖醒」、「有感，桃園有感」、「好大，宜蘭，但沒響」、「太可怕了」、「台北萬華有感」、「花蓮有感…搖超大」、「好搖好大，狗一直叫」、「臺中也很有感」、「桃園中壢有感」。

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：武塔、南澳、牛鬥、南山

2級：蘇澳、冬山、宜蘭市、內城、頭城、澳花

1級：大同

● 桃園市地區最大震度2級

2級：三光、桃園市、新屋

1級：中壢

● 新北市地區最大震度2級

2級：五分山、新北市、五股、淡水、新店

1級：雙溪、三貂角、萬里、石門

● 臺北市地區最大震度2級

2級：信義區、臺北市

1級：木柵、陽明山

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：太魯閣、西寶、和平、鹽寮

1級：秀林、花蓮市、銅門、水璉、西林、磯崎、光復

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基

1級：烏石坑、梧棲

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山

1級：奧萬大、南投市、名間、信義鄉、玉山

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：關西、竹東、峨眉、五峰

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：苗栗市、三義

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、民雄、番路

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：成功

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市