快訊／台北凌晨「左右搖一下」！宜蘭規模4.9地震　最大震度3級

記者閔文昱／綜合報導
台灣宜蘭縣蘇澳鎮24日凌晨01時53分發生規模4.6的有感地震。對此，氣象局指出，該起地震的震央位於北緯 24.64度，東經 121.82度，即在宜蘭縣政府南南東方 11.9 公里，地震深度為68.8公里，最大震度為宜蘭縣武塔3級。
網友紛紛留言，「差點要睡著了，又被搖醒」、「有感，桃園有感」、「好大，宜蘭，但沒響」、「太可怕了」、「台北萬華有感」、「花蓮有感…搖超大」、「好搖好大，狗一直叫」、「臺中也很有感」、「桃園中壢有感」。
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：武塔、南澳、牛鬥、南山
2級：蘇澳、冬山、宜蘭市、內城、頭城、澳花
1級：大同
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、新屋
1級：中壢
● 新北市地區最大震度2級
2級：五分山、新北市、五股、淡水、新店
1級：雙溪、三貂角、萬里、石門
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區、臺北市
1級：木柵、陽明山
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：太魯閣、西寶、和平、鹽寮
1級：秀林、花蓮市、銅門、水璉、西林、磯崎、光復
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、梧棲
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山
1級：奧萬大、南投市、名間、信義鄉、玉山
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：關西、竹東、峨眉、五峰
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市、三義
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、民雄、番路
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：成功
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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