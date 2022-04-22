吉娃娃被撞死只賠2.5萬　高嘉瑜：該修法增「精神慰撫金」

▲高嘉瑜舉行「動物不只是財產，與寵物相伴的權益應受法律保護」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

有民眾將愛犬送至寵物美容店時，因一名婦人擅自開門，導致吉娃娃衝到大馬路上被車輛撞死，事後求償犬隻費用、工作損失和精神撫慰金，但法院認定「狗是一般物品」，只判賠2萬5000元的犬隻估計價值，精神慰撫金的請求也遭法院駁回。對此，民進黨立委高嘉瑜22日舉行記者會，呼籲應該比照美國、日本、瑞士等國家，增訂「對動物情感利益保護」的立法，納入《民法》侵權體系中保護，使飼主得請求精神慰撫金。

高嘉瑜今天舉行記者會強調，現行《刑法》因為動物死亡僅被視為對飼主「財產上所有權」的侵害，故只能依故意毀損罪論處，不僅刑度輕微，且對於重大過失使動物遭受傷害的行為也無從適用；《動保法》雖然對於過失傷害動物行為有立法規範，卻僅止於行政罰鍰，對受害飼主之權益保護亦完全付之闕如；《民法》方面，飼主於動物受侵害死亡時，目前也僅能「比照一般財產損害」請求依市價賠償，但若是飼養多年，或是來源係流浪動物、或混種犬，該動物許多時候「並無市場」，進而導致飼主求償無門，不僅有違社會通念，更可能變相鼓勵大眾漠視動物之生命及不尊重保護動物。

高嘉瑜舉例說，曾有一家寵物醫療器材公司，出售一台「小動物健康高壓氧氣艙」給一家動物醫院，當動物醫院用來治療葉小姐飼養的小狗「葉小妹」時，發生爆炸，因而讓正在治療中的小狗「葉小妹」死亡 ，葉小姐因此對這家醫療器材公司提起訴訟請求損害賠償，但卻因購買小狗的部分無法提出單據而遭一審法院駁回。

出席記者會的飼主林小姐泣訴，愛犬吉娃娃JUBY被車輛撞死，最終法院只判賠2萬5000元的犬隻估計價值，駁回精神慰撫金的請求，「牠們是活跳跳的，有靈魂的，有感覺的生命，為什麼在司法上面，還是把牠們當作是物品？」

對此，法務部代表與會回應，對於飼主的痛苦感同身受，高嘉瑜所提《民法》修正草案立法立意良善，不過，該修法在現行《民法》架構可能會面臨困難：目前《民法》對於「動物」沒有特殊地位規定，還是被歸類為「物」的範疇，而慰撫金必須是人格權受侵害、緊縮在子女等特定身份才能請求，應該一併配套考量。