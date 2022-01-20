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台澳混血兒「黑嘉嘉PR值多少？」鄉民曝1特質推爆：贏一堆女藝人

▲▼ 。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

▲黑嘉嘉講話聲音甜美。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

記者施怡妏／綜合報導

職業圍棋選手黑嘉嘉是台澳混血，因為實力強又有甜美外貌，跨足演藝圈之後相當受歡迎，日前她到人氣YouTuber Howhow（陳孜昊）的頻道上演出，引起討論，就有網友表示，「黑嘉嘉的外貌在台灣PR是多少？」對此，不少人直呼「絕對PR95以上，氣質+聲音贏一堆人」。

原PO在PTT發文，打開YouTube看到Howhow上新片，找來黑嘉嘉演出，因此好奇「黑嘉嘉的外貌在台灣PR是多少？」黑嘉嘉今年27歲，是一名職業圍棋選手，台澳混血的甜美外表，擁有大批粉絲，「才華不用說，能成為職業一定是最頂尖，至少PR99，那外貌呢？」

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對此，不少網友大喊絕對PR95以上，「光有腦這點PR就95以上了」、「怎麼有人講話可以這麼可愛」、「我婆嘉嘉當然超過PR 99」、「聲音有PR98」、「PR90起，明星等級」、「純論長相97吧，如果加氣質有99」、「聲音很甜很好聽」、「她蠻美的，女生看都不會討厭的型」、「基因棒，家教棒，真的頂到不能在頂了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

▲黑嘉嘉下棋的模樣超迷人。（圖／翻攝自黑嘉嘉IG）

其中，許多人指出，「黑嘉嘉是贏在氣質」，「外貌可能不是頂級但很耐看，勝在氣質」、「我婆是仙氣取勝」、「外貌其實還好，是神在氣質吧」、「氣質無價」、「奶大的女生很多，有氣質的很少」、「她外貌中上，氣質很仙，加上去分數變超高，個人覺得氣質很重要，女生漂亮但沒氣質就容易變醜」、「主要是氣質，下棋時整個正翻」。

事實上，黑嘉嘉曾大方透露擇偶條件，「要有共同興趣愛好，希望他（另一半）會下圍棋，但也不是必要。」黑嘉嘉表示自己會照著爸爸的條件找對象，要脾氣好、溫柔體貼。

▼網友們認為，氣質加上去超過100分。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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