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台北雙子星開發案環差通過　北市捷運局：4／1申請建照

▲台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

▲台北雙子星設計圖。（圖／藍天集團提供）

文／中央社

台北市環評委員會今天審議台北雙子星開發案環差報告，經開發單位調整包含總樓地板面積等內容，最後決議修正通過。捷運工程局指出，預定4月1日申請建照。

北市府環境影響評估審查委員會上午討論台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）聯合土地開發案（雙子星案）環境差異分析報告。

開發單位資料提及，考量未來商業需求及市場環境變化，依都市設計審議意見修正環差報告，包含總樓地板面積、內部空間用途、建築高度、臨時停車空間規劃設計等。

資料顯示，開發單位規劃C1取消設置電影院、D1取消設置會議中心、辦公室變更為一般事務所等，經調整用途面積後，增加污水、用水量，及修正太陽板面積、屋頂綠化配置範圍，且會取得國內外綠建築黃金級標章，至於臨停空間規劃，B1將設置外送業者機車臨停區等。

環評委員認為，因應修正餐飲、商場使用面積，開發單位注意污水、用水、廢棄物量是否增加，要詳細評估、提對應措施，並納入補充文件。

環評會決議，C1、D1環差報告經審議修正通過，並要求開發單位1個月內補充修正內容，送環保局核備。

出席會議北市捷運工程局副局長王偉會後接受媒體訪問時說，因都審會要求修正環差報告，經修正後送環評審查，像電影院調整為辦公室等，環差報告通過後，預定4月1日向建管處申請建築執照。

台北雙子星開發案去年5月通過北市環評會審查，北市都審委員會今年2月間通過都審，要求補送環差修正報告。雙子星開發案今天通過環差報告，王偉指出，相關程序都結束，期盼今年底動工。

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