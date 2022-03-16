台北雙子星開發案環差通過　北市捷運局：4／1申請建照

不動產放款龍頭土地銀行，去年編列預算時，就針對不動產放款業務規劃「0成長」，昨（14）日，向全體分行下令暫停受理土建融新案，目前合庫跟進同樣決定0成長，其他行庫也將把土建融和房貸業務成長量限縮3％以內，而小型建商整地拿完建照，乾脆直接賣地因應。