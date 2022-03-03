「烏克蘭民族情懷令世界為之動容」　辜寬敏反思台灣欠缺國家意識

▲台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣制憲基金會董事長辜寬敏3日表示，在烏克蘭國內不分黨派團結一心，這種「one for all」的精神與無私的民族情懷，令世界為之動容，反思當今台灣最欠缺的，就是自己長年推動的「台灣人意識」、「國民意識」與「國家意識」。

台灣制憲基金會3日發布新聞稿表示，烏克蘭事件從原先各界不看好，至近日國際各方支援，所賴無他，憑藉的是烏克蘭人對於守護國家的堅強意志。在烏克蘭國內不分黨派團結一心，在國外的烏克蘭人也紛紛返回祖國效力，這種「one for all」的精神與無私的民族情懷，令世界為之動容。

辜寬敏認為，當今台灣最欠缺的，就是自己長年推動的「台灣人意識」、「國民意識」與「國家意識」。一個國家固然面對民生經濟、外交內政的種種挑戰，然而從歷史經驗而言，「國家意志」才是國家及其民族是否偉大的重中之重。

辜寬敏指出，本次烏克蘭事件，讓國際輿論紛紛類比烏克蘭與台灣的關聯性，而台灣國內也有少部分親中份子大肆宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」、「不要挑釁中國」等言論，令人看破手腳與不恥。

辜寬敏說明，台灣之於烏克蘭，根本差異在於台灣與中國間存在台灣海峽，而烏克蘭與俄國間則是陸地相連，在軍事上的本質有極大差異，而在國際經貿地位更不可同日而語。此番不以台灣人將來為中心、背離台灣主流民意的言論，注定在台灣沒有未來。

辜寬敏認為，由於本次的烏克蘭事件與先前香港的反送中事件，國際社會已清楚看到專制政權對於民主國家的危害，極權體制不但對於國際條約蔑視，也對國際間的和平有極大的威脅。

辜寬敏也說，台灣對於亞洲，甚至是全世界的和平與發展影響甚鉅，一旦台灣變成中國的領土，在日本、韓國的美軍首當其衝，進而影響世界的和平與穩定。近日美方有蓬佩奧與拜登特使團來訪，充分映證台灣國際地位的重要性。

辜寬敏強調，他本人一向主張，台灣的將來應由台灣人決定，而「國家正常化」則是台灣政府與人民不可迴避的歷史任務，其具體表現就在制定符合台灣的新憲法。