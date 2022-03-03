「烏軍主力被俄軍包了餃子！」　他嘆：烏克蘭成為棄子的日子不遠矣

▲南部戰略要地「赫爾松」（Kherson）經連日激戰後，成為烏克蘭首個淪陷的主要城市。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯出兵烏克蘭，震驚全球，但相較原先俄軍的閃電攻勢，在烏軍力守下，目前戰況陷入膠著，對此，前國民黨立委邱毅分析，俄軍第二輪攻擊已加大力度，烏軍主力已經在劫難逃，「烏克蘭只是美國消耗俄羅斯、制裁俄羅斯、打擊俄羅斯的棋子，成為棄子的日子已經不遠了。」

俄烏衝突第8天，烏克蘭南部港口城市赫爾松淪陷，而在其他主要城市，烏軍仍在奮力抵抗。邱毅指出，俄軍的第二輪攻擊果然加大了力度。現在南部的赫爾松和東南部的馬里烏波爾都已被俄軍控制，烏克蘭進入黑海、亞速海的通路已被截斷，南路的俄軍正沿著第聶伯河方向北上。

邱毅分析，東北部最重要的城市哈爾科夫也差不多了，俄軍拿下哈爾科夫後往西南進軍，一旦南路和北路的俄軍匯合，再加上東路的俄軍和頓涅茨克、盧甘斯克的武裝部隊，仍在烏東頑強作戰的烏軍主力部隊就被包了餃子，在劫難逃，「而東路、東北路、南路的俄軍很快的將與北路的俄軍匯合於基輔，基輔的陷落應該不遠了。」

烏國總統澤連斯基1日在歐洲議會發表視訊演說指出，烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰；即使大城市的自由廣場遭砲襲，但全國每一個城市的每一座廣場都將被稱為「自由廣場」，「我們只是為了生存而戰，我們只是希望看到孩子們活著。」、「生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗，榮耀歸於烏克蘭。」，這場動人演講也讓全體歐洲議會議員起立鼓掌60秒，連口譯都數度哽咽。

邱毅表示，澤連斯基的外表仍很強硬，對歐洲議會的演講也很精彩，但烏克蘭外長已經向中國緊急求援。一直要烏克蘭拖住談判，死守危城的拜登在國情咨文中露了饀，美國還是不會派軍隊進入烏克蘭。

邱毅分析，拜登再三強調美國會保護北約成員國，但烏克蘭並不在北約????，其實烏克蘭只是美國消耗俄羅斯、制裁俄羅斯、打擊俄羅斯的棋子，成為棄子的日子已經不遠了。歐盟議員起身向澤連斯基鼓掌，正是他們有感同身受的同情感。

邱毅感嘆，做棋子很辛苦，做美國的棋子更痛苦，而下場通常很淒慘。澤連斯基正在上演他人生的最後一場戲，不過結局是悲劇的可能性是很大的，「烏克蘭如是，台灣不也如此，蔡英文的感受應該也是充滿辛酸的！」