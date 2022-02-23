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東琉線交通船「兒童開船」調查結果出爐　船長降級扣照3個月

▲方姓船長遭停止船長職務3個月 。（圖／民眾提供，下同）

方姓船長遭停止船長職務3個月 。（圖／資料照，下同）

記者陳崑福／屏東報導

航行東琉線的交通船船長室遭爆料讓非船員進入操作並嬉鬧情事，交通部航港局獲悉介入調查，認定是船長親自駕駛，並無乘客代操作現象，但依規定，船長不能讓非公務的旅客進入駕駛艙，港務局已依《船員法》收回船長船員服務手冊3個月，等同吊扣船長執照職務。公司也在日前收到港務局的處分公文，並將船長降級且調離船長工作，在岸邊擔任管理工作。

▲方姓船長遭停止船長職務3個月 。（圖／民眾提供，下同）

▲方姓船長遭停止船長職務3個月 。（圖／民眾提供，下同）

先前，有網友在地方社群媒體po影片爆料，指有東琉線交通船船長，航行途中讓民眾學習操作行為，並有嬉鬧情事，不顧遊客安全，航港局南部航務中心獲報介入調查。

調查結果在日前出爐，航務中心比對交通船的影像檔及po網影片，確認案發時是方姓船長親自駕駛，操作者衣服顏色與船長一樣，非由乘客代為操作。

但根據規定，一般旅客不能進入駕駛艙，會干擾駕駛，影響航行安全，若無公務需求，且未經船公司同意，進入已違反規定，因此依《船員法》規定重罰，收回船員服務手冊3個月，等於暫停船長職務3個月，並要求輪船公司針對船員加強內稽訓練和內部管理，禁止類似情事發生，確保航行安全，未來也將不定期查稽查作業。

這家輪船公司表示，已在日前收到港務局處罰通知，將船長降級，改任岸邊管理工作，並加強員工教育訓練工作，確保航行安全。

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