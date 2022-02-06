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比特犬禁令看這裡！3月上路、違者可罰25萬　農委會出招防棄養亂象

比特犬。（圖／取自CC0圖庫）

▲比特犬。（圖／取自CC0圖庫）

記者蘇晏男／台北報導

就是下個月！隨著比特犬攻擊人事件頻傳，甚至造成民眾死亡，農委會公告自今年3月1日起，比特犬及其混血犬隻等具攻擊性的大型犬列入禁止飼養及進口名單，違者最高可罰25萬元。但若是修法前已經在養的，也要在2023年2月28日前主動向地方政府報備列管，搬家也要重新通報，且不得繁殖或出售，否則一樣最高可罰25萬元並沒收犬隻。另農委會也出招防止棄養間接造成民眾傷亡。

農委會去年10月26日依據《動保法》第8條、第36條第一項及第二項，將「公告指定禁止飼養、輸入或輸出之動物」名稱，修正為「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」。此次修正由原本禁止飼養、輸入或輸出的美洲巨水鼠科動物、食人魚、電鰻科動物等3項，再新增第4項比特犬及與其混血的犬隻，包括：美國比特鬥牛犬（American Pit Bull Terrier or American Pit Bull）及美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）。新規自2022年3月1日上路。

如果是2022年3月1日前已輸入或飼養上述兩項犬隻者，應於2023年2月28日前，向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，始得繼續飼養，但仍不得繁殖；若登記備查後，飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時，亦同。

若已完成登記備查的飼主為特定寵物繁殖業者，其登記備查的犬隻得繼續繁殖，且經繁殖的犬隻出生後，應即向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查。但繁殖後的犬隻，不得再行繁殖，其飼主、飼養地點變更或死亡時，也應向所在地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，且其變更後的飼主以完成第一項登記備查，具有飼養前點第二項所定犬隻經驗者為限。

相關懲罰制度為何？陳吉仲指出，未來違反禁令者，最高可罰25萬元，而且比特犬還會直接被地方政府沒收；若是修法前已經在養的，也要在新法上路後1年內（意即上述所指的2023年2月28日前）主動向地方政府報備列管，搬家也要重新通報，且不得繁殖或出售，否則一樣最高可罰25萬元並沒收犬隻。

陳吉仲也指，依據農委會公告的「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，包括比特犬在內的6種危險犬及有無正當理由攻擊紀錄的犬隻，在進出公共場所的時候，一定要由成年飼主使用長度不超過150公分的繩或鍊牽引，並讓犬隻配戴不妨礙散熱的透氣口罩，違反規定的飼主，最高可以開罰15萬元。

為防有人棄養間接造成其他民眾傷亡，陳吉仲說，農委會將針對可能發生棄養比特犬的區域去搜索，若看到流浪的比特犬也會將牠安置在動物收容所中。

至於我國現今有多少隻比特犬？陳吉仲則表示，農委會統計，全國目前共逾160萬隻寵物犬，其中比特犬約2000多隻，這還不包括流浪犬。

另外，有關陳吉仲提及的6種危險犬，分別為比特犬、 日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬。

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