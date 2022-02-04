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全台逾200萬機車未保強制險　公總祭一招「催保」最快3月上路

空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,天氣,霧霾,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部公路總局規劃於舉發強制險通知單上新印上投保條碼和資訊。示意圖，非事件當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據交通部公路總局統計，我國仍有高達222萬輛機車未投保汽車責任險，其中每年約開罰20萬件，但仍有4成民眾不願投保。交通部公路總局則祭出新招，規劃於舉發強制險通知單上新印上投保條碼和資訊，民眾繳罰單即可順便投保，預計今年3月可上路。

據《強制汽車責任保險法》，汽、機車所有人均需投保強制車險，且有義務維持保險有效性，若攔檢時發現未投保，會依《強制汽車責任保險法》開罰，其中機車可處1500元到3000元罰鍰，汽車則可處3000元到1萬5000元罰鍰。

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但根據統計，國內每年交通攔檢舉發約500萬次，其中未投保強制汽車責任開罰約20萬件，但繳交罰單後投保者僅12萬件，相當於繳完罰單後仍有4成民眾未投保強制險。另根據公路總局資料，國內尚有222萬輛機車未投保強制汽車責任險，約占18%。

對此，公路總局為了改善繳罰款但仍未投保的狀況，已於去年底著手規劃，盼在舉發違反強制汽車責任保險事件通知單上，另在一聯單據空白處新增補繳條碼和資訊，民眾屆時繳交罰款也能一併補投保強制險。由於該項措施需進行系統修改，預計今年3月上路，屆時寄發給民眾的舉發通知單上，將會新增投保強制險繳交資訊。

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