車輪餅最頂口味？老饕認證「這1味」狠甩其他幾條街：萬年不敗

▲車輪餅很多創新口味，但最夯的還是經典款。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

車輪餅是老人小孩都愛的國民小吃，近幾年出現不少創新車輪餅，內餡可加入起司、炸雞、麻糬等等，變化性非常高，但網友心目中的第一名還是傳統口味，簡單的原料和調味反而最讓人念念不忘。

一名女大生在Dcard表示，現在市面上的車輪餅口味琳瑯滿目，憑藉著印象，以前只有基本的紅豆、奶油、蘿蔔絲、花生及芝麻，「記得國小的時候，一腳跨上馬麻（媽媽）的摩托車上，就會開始想等等車輪餅要吃什麼口味。」這幾年IG出現不少新口味，光是原PO看過的就有包湯圓、蛋糕、龍蝦沙拉、起司馬鈴薯、珍珠奶茶等等，而且拍照起來都很誘人，她平時看到這些特殊口味也會忍不住買來嘗鮮，「不過我最常吃的還是奶油口味，明明是很普通的味道，但就是會想念呀～～（回憶的味道）。」

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▲奶油最熱賣，紅豆第二名。（示意圖／資料照）



整理底下留言，即使現在車輪餅口味選擇很多，呼聲最高的還是經典口味「奶油」，「我最愛奶油，其實現在的噱頭真的不必要，簡單的古早口味就好吃到不行」、「奶油一票」、「奶油萬年不敗，但要好吃也要看成份」、「最愛是奶油，其他有的話起司玉米、鮪魚也必點」、「奶油吃過很多家都好吃！！不容易踩雷的口味。」

第二受歡迎的也是經典口味「紅豆」，「還沒來屏東之前一定必點奶油，但現在紅豆餅只吃紅豆的，萬丹紅豆餅真的太讚了」、「奶油+紅豆超讚，看到有這種mix的絕對買爆」、「我男友只喜歡紅豆」、「紅豆必購，是真愛。」