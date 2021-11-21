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8個月甩掉1個蔡依林！99公斤棉花糖女變正妹...終極撇步曝光

▲▼ 范小姐減肥史。（圖／范小姐提供）

▲體重曾逼近破百的范小姐，透過切胃加飲食控制成功甩掉將近40公斤。（圖／范小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

「瘦了之後穿什麼衣服都好看」體重曾逼近破百的范小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問，表示因家族遺傳糖尿體質，每次健康檢查都已接近危險邊緣，從小到大都在減肥，甚至胖到沒朋友，長期都感到自卑，但去年接受「胃袖狀切除」手術加上飲食控制，將近甩掉一個「蔡依林」，也讓她重拾自信，桃花也紛紛上門。

7年級的范范身高160公分，體重曾高達99公斤，一輩子都在減肥，家人也因遺傳糖尿體質，每個人都是肉肉的，連健康指數也處在危險邊緣，試過各種方式就是瘦不下來，甚至胖到沒有朋友，連個難聽綽號都沒人幫忙取。直到25歲那年，她的體重正式突破90公斤，直線飆升到99公斤，走在路上充滿異樣眼光注視她，也讓她長期都是自卑狀態。

「胖！讓我在感情上重摔一跤」出社會後，范范看著周遭的朋友們都在談戀愛，自己也想談戀愛，但卻因為自己胖胖棉花糖的身材，始終不敢跨出去。

▼范范如今判若兩人，桃花也越來越多。（圖／范范提供）

▲▼ 范范 。（圖／范范提供）

8個月前她透過親友分享「胃袖狀切除」俗稱切胃／縮胃手術，術後以往的大食量已不復見，從以前一天四、五餐，到現在1個便當可以分3次吃，她也開始學會慢慢細細品嘗美食，並透過運動，選擇食物烹調的方式，逐漸讓自己瘦下來，直到今天她已經瘦了40公斤。

瘦下來的范范，衣櫃已經汰換3次衣服，也到服飾店買了1件喜歡的裙子，穿在自己身上，她向記者開心表示，走在街上看到玻璃鏡面反射的自己，她都會懷疑一下「這是我嗎？」慢慢學會將垂頭喪起的臉抬起，臉上掛上一抹自信微笑，每天都在學習跟重生的自己認識，讓異性緣絕緣體的她也開始有追求者。

最後，她也分享，每個人適合的減肥方式不一樣，選到適合自己的最重要，但如果過程中疲乏了，就去吃個甜點讓自己放鬆，充滿力氣往減肥路邁向一步。

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