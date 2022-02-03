情人節不孤單！十二生肖開運招桃花撇步　穿對幸運色順利脫單

▲新的一年也想要桃花朵朵開順利脫單，快看12生肖開運招桃花撇步。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊智雯／綜合報導

春節來到，西洋情人節緊接著也要到了，看著身邊的人雙雙對對成家立業，單身的自己覺得好孤單，新的一年也想要桃花朵朵開順利脫單，專長風水、生肖解析的曼樺老師針對12生肖提供開運招桃花撇步，以風水流年來看臥室正北方擺放粉水晶或是香水瓶，讓你感情順遂，單身男女建議在大年十五前去拜月老，祈求真命天子（女）的出現，已婚家庭祈求感情和諧、婚姻美滿。

本命年：虎

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開運色：粉綠色

犯太歲之年，肖虎者其實運勢不差，人際關係活絡向上，桃花舞春風的一年。女性建議多搭配淺綠系列衣服或是包包及配件來加強魅力，男性巧妙運用成熟綠色系列的文具及辦公物品。

沖太歲：猴

開運色：白色

愛情平淡無奇，還是要珍惜現有，創造生活樂趣。今年女性很適合小香風格，讓自己優雅動人，並擦上淡淡的香水，無形中更吸引人。米白色的服裝、珍珠系列的小香風套裝為你帶來高人氣。

刑太歲：蛇

開運色：棗紅色

今年感情運翻升很受歡迎，紅鸞星動認識異性的機會變多。建議多喝玫瑰茶、紅絲絨蛋糕、紅色火龍果來養桃花氣。

害太歲：豬

開運色：紅

紅鸞星動感情運非常旺盛，人際關係變得熱絡，初戀也會順利。今年宜多穿紅色的衣物，擦上亮麗口紅或粉色腮紅，甚至開運內衣讓喜氣上身，男性可嘗試棗紅色領帶或是粉色襯衫，只要搭配得宜即可。

鼠

開運色：粉色

愛情運稍顯薄弱，愛情心思難以捉摸，必須妥善處理好新舊情人關係，才不會往壞的方向發展，可以吃些草莓、果味香檳，多吃雞蛋、堅果等食物增加自己的魅力。

牛

開運色：灰色

愛情運飛揚，紅鸞星帶來旺盛的喜氣，今年大利單身男女的愛情，感情生活多采多姿，男女適合米白色、駝色、淺咖啡色等大地色系的服裝搭配，香草冰淇淋、拿鐵咖啡是幸運食物。

兔

開運色：黃色

感情運猛然上升，來得太急的美好，就像包著糖衣的苦藥，注意恃寵而驕。男性或女性多穿沈穩的黃色系，大地色系服飾也有加分作用，有微笑及太陽的圖案可為你帶來好人緣。

龍

開運色：藍色

感情運平淡無奇，基本上平安是福，單身者想要展開戀情，最好接受相親或是努力裝扮、多參加朋友聚會活絡人際關係。建議多喝水、泡澡、運動健身、三溫暖、泡湯等加強健康迷人的魅力，多穿粉色、藍色套裝及運動服。

馬

開運色：紅色

人緣極好，不僅人脈可以拓展，單身者戀愛也有很大的展開，有戀愛對象男女今年戀情充滿變化，多多體諒對方。一個人去咖啡廳也要注意有人暗戀你。

羊

開運色：橘紅色

感情運挺好的，單身者蜜運上升，今年的戀愛與婚姻很理想，交往多年的男女趁吉運時機規劃結婚喜上加喜，女性多注意打扮，唇蜜、口紅、腮紅都能增加魅力。

雞

開運色：米白色

感情運波折起伏，單身者或已有交往的對象，如何相互對待都會影響感情的甜蜜與否，珍惜身邊陪伴的人，知足、感恩學會輕鬆生活幸福滿溢，女性適合小香風格讓自己優雅動人。

狗

開運色：紫色

感情運如沐春風，單身者是最大的收穫者。想要展開一場美好的戀愛、順利發展，甚至是年底前走入婚姻家庭，都是可期許的。今年宜多穿紅色的衣物，擦上口紅或粉色腮紅迎接喜氣，男性可搭配相關色系的領帶及襯衫。



▲曼樺老師專長風水、生肖解析，多家媒體專欄作家，著有「2022曼樺 壬寅虎運程」等運勢書。（圖／曼樺提供）