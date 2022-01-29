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婆媽卯起來大掃除！她背痛、大小便失能　醫診斷：爆裂性骨折

▲▼大掃除，清潔劑，吸塵器，擦地板示意圖。（圖／CFP）

▲新年新氣象，不少婆婆媽媽都會卯起來大掃除。（圖／CFP）

記者許宥孺／高雄報導

新年新氣象，許多婆婆媽媽都會卯起來大掃除一番，不過有神經外科醫師注意到，自去年10月至今，從事家務事後骨折的女性比例比往年高。醫師指出，女性停經後每年約有2%的骨質流失，平常就需多補充鈣質，他也傳授2招簡單的骨力運動，看電視時不妨站起來動一動！

▲阮綜合醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽。（圖／阮綜合醫院提供）

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▲阮綜合醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽。（圖／阮綜合醫院提供）

阮綜合醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽醫師指出，一名50歲朱姓婦人，利用假日整理家務時由樓梯滑落屁股著地，嚴重背痛無法活動，她雖然未停經也沒骨質疏鬆，但實在摔得太重了，導致核磁共振檢查為腰椎第一節壓迫性骨折，接受修復手術後，當天即出院返家休養。

▲▼大掃除骨折。（圖／阮綜合醫院提供）

▲朱婦經MRI檢查，下腰椎第一節急性骨折合併椎骨出血水腫，以骨水泥修復骨折部位。（圖／阮綜合醫院提供）

另一名55歲張姓婦人，去年從教職退休，前月底從屋外要搬重物進入家裡，突然覺得背部刺痛，痛到蹲下去起不來，X光檢查發現第一腰椎壓迫性骨折。張姓婦人表示，36歲時因子宮肌瘤開刀拿掉子宮和卵巢，醫師檢查，張婦目前骨質密度檢查小於-3.6，相較正常人-1.5以上，是典型嚴重骨質疏鬆造成脊椎壓迫性骨折，同樣接受微創修復手術後順利出院返家休養。

▲▼大掃除骨折。（圖／阮綜合醫院提供）

▲趙婦經MRI檢查，腰椎第一節爆裂性骨折合併神經脊髓壓迫，脊椎骨高度剩下正常的1/3高 。（圖／阮綜合醫院提供）

還有一名53歲趙姓婦人，有長期洗腎史，平日負責幫先生顧店，日前清潔廚房後突然劇烈背痛，一週後感到雙下肢逐漸無力、大小便失能，經核磁共振檢查為腰椎第一節爆裂性骨折合併神經脊髓壓迫，脊椎骨高度剩下正常的三分之一高，椎骨變形往後壓迫到脊髓神經，造成脊椎狹窄，經微創手術填補骨折裂縫後，椎體骨高度撐開，復位恢復到正常高度的三分之二，順利出院回家休養。

鄭傑陽醫師指出，衛生署統計台灣婦女約50歲停經，60歲逾半數骨質疏鬆，也是脊椎骨或髖關骨骨折的好發族群，而骨質疏鬆引起的脊椎壓迫性骨折，通常在脊椎的第一或第二節。發生原因大多為搬重物，或突然間變換姿，甚至久坐太久，起身後伸懶腰就突然骨折的。

鄭傑陽表示，脊椎壓迫性骨折主要症狀是疼痛、腰伸不直，坐立難安，以疼痛量表10分來計算，生產痛約8分，脊椎壓迫性骨折也會痛到7、8分，會痛到想鑽地。

▲▼醫師鼓勵多做踏階運動，提升骨力與平衡感。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫師鼓勵多做踏階運動，提升骨力與平衡感。（圖／記者許宥孺翻攝）

鄭傑陽建議，女性停經後每年約有2%的骨質流失，停經後5年發生骨質疏鬆或是造成脊椎骨折的機會變大，要預防骨質疏鬆，平常要養成喝牛奶習慣，並補充鈣質，多吃小魚乾、芝麻、豆漿，更需要曬太陽。平常也要做有氧運動或簡單的骨力訓練，以提升骨力與平衡感，讓骨骼強韌，或做跳躍運動，以解除肌肉僵硬的狀態，讓全身血液順暢。

▲醫師建議常做跳躍運動，以解除肌肉僵硬的狀態，讓全身血液順暢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫師建議常做跳躍運動，以解除肌肉僵硬的狀態，讓全身血液順暢。（圖／記者許宥孺翻攝）

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